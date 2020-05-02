В ООН констатували відсутність поступу в розслідуванні справи щодо заворушень 2 травня в Одесі

У Моніторинговій місії ООН з прав людини в Україні констатували відсутність поступу в розслідуванні справ та в судових процесах щодо масових заворушень і вбивств 2 травня 2014 року в Одесі.

«Останні шість років сім’ї жертв борються за справедливість за смерть своїх близьких. Всі ці шість років правосуддя залишається примарним. За рік, що минув, не було істотного прогресу в розслідуванні чи судових процесах. Щодо смертей в центрі міста, то ні розслідування, ні судові процеси не просунулися вперед з 2 травня 2019 року. Ми також бачимо, відсутність прогресу у розслідуванні смертей на Куликовому Полі. Також ми не бачили істотного прогресу у кримінальних провадженнях щодо співробітників поліції, обвинувачуваних у неналежному реагуванні на сутички та заворушення», – заявила голова Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні Матільда Богнер.

Водночас у місії вказують, що певний прогрес все ж був досягнутий – у справі ексначальника управління МВС в Одеській області, обвинувачуваного у зловживанні владою та залишенні в небезпеці. Повідомляється, що за останні 12 місяців відбулося близько 25 засідань у цій справі.

«Закликаю українську владу забезпечити притягнення до відповідальності винних в насильстві 2 травня. Офіс генерального прокурора має забезпечити ефективне, ретельне і неупереджене розслідування вбивств та насильницьких смертей. Голови судів мають надати пріоритет кримінальним провадженням у незавершених справах. Сім’ї жертв мають право на правду та справедливість за смерть своїх близьких», – підсумувала Богнер.

2 травня 2014 року у протистоянні українських і проросійських активістів на Грецькій вулиці і Грецькій площі в Одесі загинули шість людей. Ще 42 стали жертвами пожежі в Будинку профспілок на Куликовому полі.

Сьогодні в Одесі в умовах карантинних обмежень відбуваються заходи з вшанування пам’яті жертв подій 2 травня. Поліція по дві людини пропускає охочих покласти квіти на Куликовому полі біля Будинку профспілок. Гарантувати безпеку у день шостих роковин подій 2 травня в Одесі вийшли понад півтори тисячі правоохоронців. Повідомлося, що у черзі до Куликового поля відбулася сутичка, але нікого через неї не затримували.