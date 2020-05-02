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02 травня 2020, Київ 20:03
Новини | Події

МВС: під час заходів у роковини трагедії 2 травня в Одесі забезпечений правопорядок

Заходи з нагоди річниці сутичок в Одесі, 2 травня 2020 року

Під час заходів у шості роковини трагедії 2 травня в Одесі правоохоронці забезпечили правопорядок, повідомило Міністерство внутрішніх справ України. Водночас троє людей притягнуті до адміністративної відповідальності.

«Завдяки вжитим превентивним заходам та правосвідомості громадян грубих порушень порядку не допущено. Троє людей притягнуті до адміністративної відповідальності. Відносно них складені протоколи за дрібне хуліганство, появу у громадському місці у нетверезому вигляді, непокору законним вимогам поліцейських та порушення правил карантину», – розповів начальник поліції Одеської області Олег Бех.

2 травня 2014 року у протистоянні українських і проросійських активістів на Грецькій вулиці і Грецькій площі в Одесі загинули шість людей. Ще 42 стали жертвами пожежі в Будинку профспілок на Куликовому полі.

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