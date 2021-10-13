ВАКС заочно заарештував сина Януковича у справі про привласнення майна та відмивання коштів

Вищий антикорупційний суд заочно обрав сину експрезидента України Віктора Януковича Олександру запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Про це пресслужба суду повідомила 13 жовтня.

Таким чином слідчий суддя задовольнив клопотання детектива Національного антикорупційного бюро.

«Запобіжний захід був обраний за відсутності підозрюваного (in absentia). У випадку затримання цієї особи і не пізніше як через 48 годин з часу її доставки до місця кримінального провадження, суд розгляне за участі підозрюваного питання про застосування обраного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або його зміну на більш м’який запобіжний захід в установленому законом порядку», – йдеться в повідомленні.

Януковича-молодшого обвинувачують у фіктивному підприємництві, привласненні майна та легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.

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Відповідно до частини першої статті 62 Конституції України, особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

У липні НАБУ і Спеціалізована антикорупційна прокуратура звернулися до ВАКС із клопотанням про арешт колишнього президента Віктора Януковича і його сина Олександра Януковича як підозрюваних у справі щодо заволодіння резиденцією «Межигір’я».

Віктор Янукович втік з України взимку 2014 року після масових розстрілів у центрі Києва під час подій Євромайдану. Наразі президент-утікач переховується за кордоном, найімовірніше, – в Росії. Йому інкримінують низку злочинів, зокрема державну зраду. Провину свою він заперечує. Олександр Янукович виїхав з України слідом за батьком.