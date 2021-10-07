ВАКС заочно заарештував Януковича у справі про заволодіння «Межигір’ям»

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) ухвалив рішення про запобіжний захід Віктору Януковичу у справі про заволодіння резиденцією «Межигір’я». У разі затримання експрезидентові загрожує тримання під вартою, йшлося на засіданні суду 7 жовтня.

«Після затримання і не пізніше як через 48 годин із часу доставки Януковича… розглянути за його участю питання про застосування обраного запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою або його зміни на більш м’який запобіжний захід у виді встановленого законом порядку», – сказала суддя Катерина Широка.

У липні 2021 року Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура подали до Вищого антикорупційного суду клопотання про обрання запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою колишньому президенту Вікторові Януковичу і його синові Олександру Януковичу.

В бюро заявили, що вони є підозрюваними у справі щодо заволодіння резиденцією Межигір’я шляхом зловживання своїм службовим становищем.

Водночас адвокати експрезидента заявили, що ані Янукович, ані його син не є підозрюваними у справі Межигір’я, і це нібито підтвердив у 2018 році Печерський райсуд Києва, а НАБУ, за їхніми словами, поширює «неправдиву інформацію».

«Межигірʼя» раніше було резиденцією Віктора Януковича, але після його втечі з країни у лютому 2014 року територія стала національним парком і музеєм корупції, де щорічно бувають мільйони українців та іноземців. Нині у резиденції відбуваються екскурсії та громадські заходи, знімаються фільми. Будівлями і зоокуточком «Межигір’я» опікуються волонтери, які збирають на це кошти з відвідувачів.

2018 року слідчі Генеральної прокуратури України передали «Межигір'я» АРМА для пошуку того, хто керував би колишньою резиденцією Віктора Януковича. Згодом, у листопаді 2018 року, АРМА оголосило конкурс на управління активами резиденції, його кілька разів продовжували.

Віктор Янукович втік з України взимку 2014 року після масових розстрілів у центрі Києва під час подій Євромайдану. Наразі президент-утікач переховується за кордоном, найімовірніше, – в Росії. Йому інкримінують низку злочинів, зокрема державну зраду. Провину свою він заперечує.

У період з 18 до 20 лютого 2014 року в центрі Києва загинули понад сто людей, найбільше – 20 лютого. Згодом загиблих учасників акцій протесту почали називати «Небесною сотнею». Серед загиблих були і більш ніж десяток силовиків.