НАБУ проситиме Інтерпол оголосити Януковича і його сина у міжнародний розшук

Національне антикорупційне бюро має намір звернутися до Інтерполу з проханням оголосити колишнього президента Віктора Януковича і його сина Олександра в міжнародний розшук у справі щодо заволодіння резиденцією Межигір’я.

«Далі будемо пробувати, наскільки буде успішно – тут питання велике, але будемо намагатися це зробити», – сказав Ситник 9 серпня у Києві.

Минулого тижня Печерський районний суд Києва задовольнив клопотання слідчого Державного бюро розслідувань і дав дозвіл на проведення спеціального, заочного, досудового розслідування стосовно колишнього президента Україні Віктора Януковича у кримінальному провадженні, яке стосується, зокрема вбивства мітингувальників на майдані Незалежності та прилеглих до нього вулицях у лютому 2014 року.

Раніше Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура подали до Вищого антикорупційного суду клопотання про обрання запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою колишньому президенту Вікторові Януковичу і його синові Олександру Януковичу.

В бюро заявили, що вони є підозрюваними у справі щодо заволодіння резиденцією Межигір’я шляхом зловживання своїм службовим становищем.

Водночас адвокати експрезидента заявили, що ані Янукович, ані його син не є підозрюваними у справі Межигір’я, і це нібито підтвердив у 2018 році Печерський райсуд Києва, а НАБУ, за їхніми словами, поширює «неправдиву інформацію».

«Межигірʼя» раніше було резиденцією Віктора Януковича, але після його втечі з країни у лютому 2014 року територія стала національним парком і музеєм корупції, де щорічно бувають мільйони українців та іноземців. Нині у резиденції відбуваються екскурсії та громадські заходи, знімаються фільми. Будівлями і зоокуточком «Межигір’я» опікуються волонтери, які збирають на це кошти з відвідувачів.

2018 року слідчі Генеральної прокуратури України передали «Межигір'я» АРМА для пошуку того, хто керував би колишньою резиденцією Віктора Януковича. Згодом, у листопаді 2018 року, АРМА оголосило конкурс на управління активами резиденції, його кілька разів продовжували.

Віктор Янукович втік з України взимку 2014 року після масових розстрілів у центрі Києва під час подій Євромайдану. Наразі президент-утікач переховується за кордоном, найімовірніше, – в Росії. Йому інкримінують низку злочинів, зокрема державну зраду. Провину свою він заперечує.

У період з 18 до 20 лютого 2014 року в центрі Києва загинули понад сто людей, найбільше – 20 лютого. Згодом загиблих учасників акцій протесту почали називати «Небесною сотнею». Серед загиблих були і більш ніж десяток силовиків.