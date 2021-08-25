ВАКС дозволив заочне розслідування щодо Януковича і його сина у справі «Межигір’я» – САП

Вищий антикорупційний суд дав дозвіл на здійснення спеціального досудового розслідування щодо колишнього президента-втікача Віктора Януковича і його сина Олександра, повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

«25 серпня слідчий суддя ВАКС задовольнив клопотання детектива НАБУ, погоджене прокурором САП, про надання дозволу на здійснення спеціального досудового розслідування (in absentia) щодо колишнього володаря державної резиденції «Межигір’я» і його сина, які підозрюються у незаконному оберненні комплексу споруд на території Вишгородського району на свою користь. Збитки, завдані державі, перевищують 500 мільйонів гривень», – йдеться в повідомленні.

У САП заявили, що рішення ВАКС дасть можливість завершити досудове розслідування щодо підозрюваних, «що вже сім років переховуються на території держави, визнаної Верховною Радою України державою-агресором».

Раніше Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура подали до Вищого антикорупційного суду клопотання про обрання запобіжних заходів у вигляді тримання під вартою колишньому президенту Вікторові Януковичу і його синові Олександру Януковичу.

В бюро заявили, що вони є підозрюваними у справі щодо заволодіння резиденцією Межигір’я шляхом зловживання своїм службовим становищем.

Водночас адвокати експрезидента заявили, що ані Янукович, ані його син не є підозрюваними у справі Межигір’я, і це нібито підтвердив у 2018 році Печерський райсуд Києва, а НАБУ, за їхніми словами, поширює «неправдиву інформацію».

«Межигірʼя» раніше було резиденцією Віктора Януковича, але після його втечі з країни у лютому 2014 року територія стала національним парком і музеєм корупції, де щорічно бувають мільйони українців та іноземців. Нині у резиденції відбуваються екскурсії та громадські заходи, знімаються фільми. Будівлями і зоокуточком «Межигір’я» опікуються волонтери, які збирають на це кошти з відвідувачів.

2018 року слідчі Генеральної прокуратури України передали «Межигір'я» АРМА для пошуку того, хто керував би колишньою резиденцією Віктора Януковича. Згодом, у листопаді 2018 року, АРМА оголосило конкурс на управління активами резиденції, його кілька разів продовжували.

Віктор Янукович втік з України взимку 2014 року після масових розстрілів у центрі Києва під час подій Євромайдану. Наразі президент-утікач переховується за кордоном, найімовірніше, – в Росії. Йому інкримінують низку злочинів, зокрема державну зраду. Провину свою він заперечує.

У період з 18 до 20 лютого 2014 року в центрі Києва загинули понад сто людей, найбільше – 20 лютого. Згодом загиблих учасників акцій протесту почали називати «Небесною сотнею». Серед загиблих були і більш ніж десяток силовиків.