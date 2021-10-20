Глава ОБСЄ закликала розблокувати роботу місії на Донбасі

Чинна глава ОБСЄ, міністерка закордонних справ Анн Лінде, та генеральна секретарка ОБСЄ Хельга Марія Шмід закликали розблокувати роботу місії організації на сході України, де точаться воєнні дії.

«Вони закликали до негайного усунення всіх перешкод, щоб місія могла продовжувати виконувати свою важливу роль в зусиллях ОБСЄ з вирішення конфліктів за допомогою неупередженого і прозорого моніторингу та звітності про безпекову ситуацію на сході України. Вони закликали всі сторони забезпечити якнайшвидше виконання всіх своїх зобов’язань і конструктивно брати участь в деескалації та врегулюванні ситуації», – мовиться у повідомленні ОБСЄ.

У повідомленні згадується про блокування роботи місії у контрольованому бойовиками Донецьку.

«Місія повинна мати безпечний і надійний доступ на всій території України без обмежень і умов. Ситуація в Донецьку підриває цей мандат, обмежує прозорість і підриває довіру», – заявила генеральна секретарка Шмід.

Напередодні ОБСЄ повідомила про відновлення роботи місії в окупованій Горлівці.

17 жовтня стало відомо, що незаконні збройні формування заблокували спостерігачів СММ у готелях окупованих Донецька і Горлівки. Вони вимагали звільнити бойовика, затриманого Збройними силами України. Йдеться про громадянина Росії Андрія Косяка, який, як кажуть українські силовики, шпигував на користь бойовиків.

ОБСЄ закликала усунути будь-які перешкоди для свободи пересування спостерігачів.