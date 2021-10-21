В Україні зафіксовані нові рекорди захворюваності і смертності від COVID-19

В Україні за минулу добу померли 546 пацієнтів зі встановленим діагнозом COVID-19, повідомляє Міністерство охорони здоров’я. Це рекордна добова смертність за весь час пандемії.

Також 19 жовтня виявили 22 415 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19, це теж новий рекорд.

Протягом доби госпіталізували 4892 людини, 8036 – одужали.

За добу провели майже 136 тисяч тестувань.

За весь час пандемії в Україні, за даними МОЗ, захворіли понад 2,7 мільйона людей, 62 389 – померли.