МОЗ повідомляє про рекорд вакцинації – понад чверть мільйона за добу

Міністерство охорони здоров’я України повідомляє про рекордне зростання темпів вакцинації – за добу 20 жовтня дозу препарату від коронавірусної інфекції нового типу отримали 251 254 людини.

Одну дозу минулої доби отримали 165 649, повністю імунізовані – 85 605 людей.

Усього в Україні завершили вакцинацію 6 743 615 людей, Україна має за цим показником одне з останніх місць у Європі поруч із Вірменією (у відсотках від числа дорослого населення).

У МОЗ наголошують, що 95% госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня становили невакциновані.

Щеплення в Україні проводять чотирма вакцинами: Comirnaty від Pfizer-BioNTech, Moderna, CoronaVac від Sinovac Biotech і AstraZeneca (Covishield, SKBio). Всі вони передбачають введення двох доз препарату.