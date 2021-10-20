Кличко: Київ перебуває на порозі «червоної» зони

Київ перебуває на порозі «червоної» зони епідемічної небезпеки через стрімке поширення коронавірусного захворювання COVID-19, заявив міський голова столиці України Віталій Кличко.

«За минулу добу в Києві – понад тисяча нових хворих і 29 летальних випадків. Понад 500 людей потрапили в лікарні. Більшість із них – у тяжкому стані. Ліжка в столичних лікарнях стрімко заповнюються. Київ – на порозі зони», – написав Кличко у фейсбуці.

За його словами, єдиний спосіб зупинити розповсюдження вірусу й уникнути найсуворіших обмежень – це масова вакцинація.

«Я закликаю киян і всіх українців іти й щеплюватися. Вакцина є. Пункти вакцинації працюють», – наголосив він.

Кличко додав, що 98% госпіталізованих до лікарень – не щеплені, і помирають, «в абсолютній переважності», невакциновані пацієнти.

В Україні за минулу добу, за даними МОЗ, померли 495 пацієнтів зі встановленим діагнозом COVID-19. Це на 43 смерті менше, ніж за добу 18 жовтня, коли була зафіксована рекордна добова смертність за весь час пандемії.

Також 19 жовтня виявили 18 912 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19, зокрема, захворіли 1447 дітей і 435 медпрацівників.

Протягом доби госпіталізували 5468 людей, 7605 – одужали.