«Пів року запрошували щодня прийти і щепитись». Жителі Донбасу «штурмують» пункти вакцинації

Запровадження «червоної» зони епіднебезпеки на Донеччині викликало величезні черги у пунктах вакцинації. Сотні людей скаржаться, що не можуть зробити щеплення, аби отримати відповідний сертифікат. Самі вакцини у містах поки що є, кажуть, але не всі вони доступні для першої дози. До того ж, ресурсів для збільшення кількості пунктів щеплень немає.

На автовокзалі Краматорська сотні людей чекають своєї черги, аби отримати щеплення від коронавірусу. Два місяці цей пункт масової вакцинації був практично порожній. Але останніми днями тут – аншлаг. Причиною, кажуть, стало запровадження «червоного» режиму епідеміологічної небезпеки.

Житель Краматорська Володимир вважає, що це навряд чи допоможе втримати епідемію: «Якби цей «червоний» режим допомагав, то, може, і треба його вводити. Але, мені здається, що толку з цього не буде. Ось дивіться, скільки тут людей, а хто знає, де тут хворі, де не хворі. Ось вам і весь локдаун. Зараз десь, може, і немає нікого, втім, тут повно».

Людмила вважає, що локдаун негативно позначиться на добробуті людей, адже ті, хто не зможе працювати, не отримає зарплатню. Треба не заборони запроваджувати, вважає жінка, а «створювати гідні умови» для вакцинації.

«Людям треба на щось жити і намагатись заробляти. Як людині, в якої немає грошей і немає можливості працювати, можна прожити, якщо вона сидить в цьому локдауні? Де гроші взяти, щоб дітей годувати? Це ненормально», – обурюється Людмила.

Роботою пункту вакцинації незадоволений і Павло. Чоловік каже, що три години чекає на щеплення, але сьогодні навряд чи встигне отримати свою дозу.

«Що це за черги такі на щеплення? Нам кажуть, що люди не хочуть прищеплюватись, і це є проблема, але я тут зараз бачу, що проблема у тому, щоб отримати щеплення. Щоб вакцинуватись, я стою у черзі з 9-ї години. А вони працюють до 14:30. І одна людина робить ін’єкцію», – бідкається чоловік.

В міському центрі первинної медико-санітарної допомоги кажуть, що в них наявні три вакцини. Усі вони зареєстровані в Україні. Але певний дефіцит вакцин може статись, адже обласний склад порожній, говорить директор центру медико-санітарної допомоги Олександр Власенко.

«Я сьогодні з’ясовував, на складі центральному в Українську вакцини немає на цей час. Тобто зараз ми розраховуємо на ті запаси вакцини, які є в нашому місті. Поки що ми робимо щеплення усіма зареєстрованими вакцинами, які в нас є в наявності, хоча, дійсно, існує цілком передбачуваний надмірний попит з боку жителів нашого міста», – розповідає лікар.

В облдержадміністрації заспокоюють: мовляв, до кінця тижня область має отримати близько 50 тисяч доз вакцин проти COVID-19. Водночас там наголосили, що не можуть збільшити кількість пунктів щеплень, адже в медичних закладах не вистачає лікарів.

«Я сьогодні був у центрі масової вакцинації в Краматорську на автовокзалі. Я знаю, що був ажіотаж в центрах масової вакцинації в Маріуполі. Все це нам відомо, але ще раз закликаю не створювати такі штучні перепони для роботи центрів. Більше медичного персоналу ми задіяти не можемо, оскільки потрібно ще комусь лікувати хворих і амбулаторно, і стаціонарно. Ми всіх пів року запрошували щодня прийти і щепитись. Тоді черг не було ніде», – заявив заступник начальника управління організації та розвитку медичної допомоги населенню Донецької облдержадміністрації Олександр Педенко.

Аби не створювати черг, людей закликають записуватись до пунктів вакцинації в амбулаторіях, але в багатьох з них не працюють телефони. Також люди розповідають, що туди неможливо записатись за допомогою онлайн-ресурсів.

ПОСЛЕДНИЙ ВЫПУСК РАДИО ДОНБАСС.РЕАЛИИ:

Ми працюємо по обидва боки лінії розмежування. Якщо ви живете в ОРДЛО і хочете поділитися своєю історією – пишіть нам на пошту Donbas_Radio@rferl.org, у фейсбук чи телефонуйте на автовідповідач 0800300403 (безкоштовно). Ваше ім'я не буде розкрите. Матеріал опубліковано мовою оригіналу