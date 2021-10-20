Уряд не планує вводити повний локдаун – Шмигаль

Уряд не планує вводити повний локдаун в Україні через ситуацію із захворюваністю на COVID-19, повідомив на засіданні уряду прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

«Бізнес і громадські заклади можуть працювати навіть у «червоній» зоні, якщо всі відвідувачі та працівники повністю вакциновані. Ми не плануємо вводити повний локдаун по всій країні та зупиняти економіку», – сказав Шмигаль.

Він зазначив, що «Україна зіштовхнулася зараз з найбільшими викликами за весь час пандемії».

«Маємо надвисоку кількість важких випадків і госпіталізацій. П’ять областей перейшли в «червону» зону епідемічної небезпеки. Ще декілька регіонів можуть потрапити в цю зону найближчими днями. Ми постійно підключаємо нові лікарні та збільшуємо кількість лікарів, які протидіють коронавірусу. Проте 94,2% госпіталізованих з COVID-19 за тиждень були не вакциновані», – сказав він.

Прем’єр зазначив, що «для регіонів поставлено завдання забезпечити спроможність інфраструктури для вакцинації, щоб вийти на показник в 1,5 млн щеплень за тиждень».

«Закликаю людей не чекати «червоних» зон у своїх регіонах, а піти й зробити щеплення зараз», – звернувся Шмигаль.



На засіданні уряду 11 жовтня було вирішено посилити правила для пасажирських перевезень у регіонах, де встановили «жовтий», «помаранчевий» або «червоний» рівень епіднебезпеки. Ці правила почнуть діяти вже від завтра.