Центри вакцинації продовжать працювати і у випадку потрапляння регіону в «червону зону» – Ляшко

Центри вакцинації проти COVID-19 будуть працювати у регіонах, де встановили «червоний рівень» епіднебезпеки, заявив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко з посиланням на ухвалені сьогодні урядом зміни.

«Мешканцям тих областей, які перебувають на «жовтому рівні», раджу не чекати посилення карантину, щоб потім у чергах чекати на щеплення. Маємо робити 1,5 млн щеплень на тиждень. Регіони, де встановили «червоний рівень», вже доводять: як тільки посилили епідемічні заходи, так охочих зробити щеплення різко побільшало», – сказав Ляшко.

Наразі, за даними МОЗ, п’ять областей перебувають у «червоній зоні» епіднебезпеки. Йдеться про Херсонську, Запорізьку, Дніпропетровську, Донецьку та Одеську області.

За даними відомства, з часу запровадження там посилених протиепідемічних обмежень кількість зроблених щеплень у вказаних регіонах зросла вдвічі.

Загалом, за час кампанії з вакцинації було проведено 14 865 911 щеплень. Рекордна кількість зроблених щеплень була 19 жовтня – 226 587, з яких 142 141 громадянин отримав першу дозу вакцини.