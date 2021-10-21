Кличко анонсує входження Києва у «червону зону», рішення можуть ухвалити завтра

Київ найближчими днями потрапить у «червону» зону, заявив мер Віталій Кличко.

«Днями Київ потрапить, як би ми цього не хотіли, але виглядає таким чином, що ми на днях потрапимо у «червону зону» карантину. Бо ситуація з розповсюдженням вірусу, на жаль, в нашому місті погіршується. Тільки за минулу добу в Києві зареєстровано понад 1,2 тиячі нових хворих, 39 летальних випадків. І вік тих, хто помер, – від 29 років. Останніми днями до лікарень госпіталізують по пів тисячі хворих. Більшість з них, на жаль, знаходяться у важкому стані», – сказав Кличко.

Він повідомив, що у п’ятницю заплановане засідання Постійної комісії з питань ТЕБ та НС щодо коронавірусу, на якому буде розглянуто питання про посилення обмежувальних заходів у столиці.

«У п’ятницю відбудеться засідання комісії з надзвичайних ситуацій міста. Комісія ухвалить рішення про запровадження додаткових обмежень функціонування столиці в умовах «червоної» зони , в яку ми потрапимо днями», – додав Кличко.

За даними КМДА, минулої доби в столиці виявили 1192 підтверджених випадки захворювання на COVID-19 (загалом з початку пандемії – 247 698), 39 померли (загалом 5780). Водночас столиця серед лідерів вакцинації. У місті зроблено 2 004 572 щеплення від COVID-19, дві дози вакцини отримали 1 000 257 жителів.