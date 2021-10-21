Кількість щеплень від COVID-19 у Києві перевищила 2 мільйони – КМДА

У столиці зроблено 2 004 572 щеплення від COVID-19, дві дози вакцини отримали 1 000 257 містян, повідомив у фейсбуці перший заступник голови КМДА Микола Поворозник.

«Тільки за останню добу у Києві зроблено 21 425 щеплень. Місто створило усі умови для того, щоб кожен охочий мав змогу щепитися. У столиці працює 21 міні-вакцинальний центр на базі закладів охорони здоров’я, 148 пунктів щеплень, 53 мобільні бригади та Центр масової вакцинації. Також вакцинуватися можна у 32 тимчасових вакцинальних пунктах великих торгівельних центрів столиці та Центрів надання адміністративних послуг. Усі вони забезпечені вакцинами: CoronaVac/Sinovac Biotech, AstraZeneca, Cominarty/Pfizer-BioNTech», – зазначив Микола Поворозник.

Він зазначив, що ситуація із захворюваністю на COVID-19 у столиці досить складна.

«Щодня ми фіксуємо понад тисячу нових випадків захворювання. Дуже стрімко заповнюються лікарні хворими, які потребують кисневої підтримки. Сьогодні понад 50% ліжок, які підготувало місто для прийому хворих на коронавірус, вже зайняті. Загалом у важкому стані у лікарнях перебувають 1919 пацієнтів, на ліжках інтенсивної реанімації – 256 хворих. 33 пацієнти підключено до апарату штучної вентиляції легень, кисневої підтримки потребують 2195 хворих», – вказав Поворозник.

За даними КМДА, минулої доби в столиці виявили 1192 підтверджених випадки захворювання на COVID-19 (загалом з початку пандемії – 247 698), 39 померли (загалом 5780).