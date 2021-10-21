У МОЗ не знають, скільки «куплених сертифікатів» серед вакцинованих від COVID-19 в Україні

Міністерство охорони здоров’я не має інформації про те, скільки людей в Україні купили підроблений сертифікат чи негативний результат тесту на COVID-19. Про це в ефірі Радіо Свобода заявив речник Міністерства охорони здоров’я України Роман Борщ.

«Наразі таку точну цифру сказати неможливо, скільки в нас людей із тих чи інших причини купили чи якимось незаконним способом дістали такі негативні результати тестування чи сертифікати про щеплення. Проте вже МОЗ співпрацює з Національною поліцією, зокрема з кіберполіцією, СБУ над тим, щоб викривати такі злочинні угруповання чи викривати таких фізичних осіб, які займаються продажем таких сертифікатів», – сказав речник МОЗ в ефірі програми «Свобода Live».

Зокрема, за його словами, напередодні було повідомлення, що правоохоронці «викрили злочинну діяльність угруповання, яке виготовляло і продавало тести і сертифікати, і ними було продано близько 40 тисяч підроблених тестів і COVID-сертифікатів».

«Тобто є десятки, сотні проваджень, відкритих із цих причин. Додам, що було ініційоване посилення відповідальності за підробку медичних документів, зокрема, COVID-сертифікатів і ПЛР-тестів. Ми зараз робимо все для того, щоби мінімізувати таку можливість і нагадуємо всім, що вакцинація робиться насамперед для того, щоб убезпечити себе від тяжкого перебігу хвороби, шпиталізації і можливої смерті внаслідок COVID-19, щоб ваші близькі, знайомі також були живі і здорові», – сказав Роман Борщ.

Він також заявив, що після купівлі довідки про вакцинацію зробити щеплення буде неможливо, тому що підроблені дані вже внесені в систему.

«Маємо один такий випадок, коли громадянин звернувся зі скаргою, через те, що він купив документ про щеплення, а потім захотів щепитися і не зміг. Правоохоронці відкрили справу за його скаргою», – додав речник МОЗ.

Із 21 жовтня в Україні – нові правила проїзду у міжрегіональному транспорті. Обмеження запроваджені у «жовтій», «помаранчевій» та «червоній» зонах карантину.

Від водіїв і пасажирів тепер вимагатимуть додаткові документи – сертифікат про вакцинацію або ж негативний тест на COVID-19.

Раніше сьогодні Міністерство охорони здоров’я України повідомило про рекордне зростання темпів вакцинації – за добу 20 жовтня дозу препарату від коронавірусної інфекції отримали понад 250 тисяч людей.

Усього в Україні завершили вакцинацію понад 6,7 мільйона людей, Україна має за цим показником одне з останніх місць у Європі поруч із Вірменією (у відсотках від числа дорослого населення).

У МОЗ наголошують, що 95% госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня становили невакциновані.