Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Суспільство

COVID-сертифікат чи тест: нові правила проїзду

Із 21 жовтня в Україні – нові правила проїзду у міжрегіональному транспорті. Обмеження запроваджені у «жовтій», «помаранчевій» та «червоній» зонах карантину.

Від водіїв і пасажирів тепер вимагатимуть додаткові документи – сертифікат про вакцинацію або ж негативний тест на COVID-19.

У програмі «Свобода Live» перевіряємо, як діють нові правила на практиці.

З гостем програми, лікарем-пульмонологом Євгеном Симонцем також говоримо про вакцинацію і ситуацію в Україні із захворюваністю на коронавірус.

Встановлюйте новий застосунок Радіо Свобода на смартфони та планшети Apple і Android.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

ІНШЕ З МЕРЕЖІ

﻿

Загрузка...

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG