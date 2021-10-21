COVID-сертифікат чи тест: нові правила проїзду

Із 21 жовтня в Україні – нові правила проїзду у міжрегіональному транспорті. Обмеження запроваджені у «жовтій», «помаранчевій» та «червоній» зонах карантину.

Від водіїв і пасажирів тепер вимагатимуть додаткові документи – сертифікат про вакцинацію або ж негативний тест на COVID-19.

У програмі «Свобода Live» перевіряємо, як діють нові правила на практиці.

З гостем програми, лікарем-пульмонологом Євгеном Симонцем також говоримо про вакцинацію і ситуацію в Україні із захворюваністю на коронавірус.