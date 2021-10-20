Коронавірус: чотирьом областям рекомендували посилити карантин

Чотирьом областям рекомендовано посилити карантин за результатами позачергового засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій 20 жовтня.

Йдеться про Чернігівську, Львівську, Рівненську та Житомирську області.

Також місцевій владі доручили збільшити ліжковий фонд для хворих на коронавірусне захворювання та запровадити додаткові обмеження на територіях ОТГ, де фіксуються найбільші спалахи захворюваності на COVID-19.

На ціьому ж засіданні було ухвалене рішення, що з 23 жовтня Сумщина переходить у «червону зону» за поширенням COVID-19.

Наразі, за даними Міністерства охорони здоров’я, п’ять областей перебувають у «червоній зоні» епіднебезпеки. Йдеться про Херсонську, Запорізьку, Дніпропетровську, Донецьку та Одеську області.