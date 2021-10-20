Сумщина з 23 жовтня входить у «червону зону» за поширенням COVID-19 – Немчінов

З 23 жовтня Сумщина переходить у «червону зону» за поширенням COVID-19, повідлмив міністр Кабінету міністрів України Олег Немчінов у телеграмі.

«Сьогодні відбулося позачергове засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. За результатами Державна комісія вирішила встановити: з 00:00 23 жовтня 2021 року «червоний» рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19 на території Сумської області, та застосувати на території Сумської області обмежувальні протиепідемічні заходи, передбачені для «червоного» рівня епідемічної небезпеки», – повідомив Немчінов.

Наразі, за даними Міністерства охорони здоров’я, п’ять областей перебувають у «червоній зоні» епіднебезпеки. Йдеться про Херсонську, Запорізьку, Дніпропетровську, Донецьку та Одеську області.

За даними МОЗ, на Сумщині з початку пандемії зафіксовано майже 95 тисяч випадків COVID-19, минулої доби захворіли 912 людей, померли – 20 (із загалом 1649).