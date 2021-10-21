«Зроблю і помру», «подіє на генетичний код». Чому в Україні люди похилого віку відмовляються від вакцинації

В Україні вісім з десяти померлих від коронавірусу – люди, старші за 60 років, повідомляють у Міністерстві охорони здоров’я. 98% з них були вакциновані, інформує телеканал «Настоящее время», створений Радіо Свобода з участю «Голосу Америки».

У реанімації львівської лікарні перебувають десятки хворих у критичному стані. Лікарі кажуть, що багатьом з них могла б свого часу допомогти вакцинація. Але серед важких пацієнтів – жодного немає зі щепленням.

На жаль, пацієнти, що не були вакциновані, в групі ризику летальних випадків

«Пацієнти вакциновані – так, вони можуть заразитися, вони можуть хворіти, але перебіг хвороби пацієнта вакцинованого і пацієнта невакцинованого – це дві великі різниці. І, на жаль, пацієнти, що не були вакциновані, в групі ризику летальних випадків. Вони вмирають, незважаючи на всю нашу роботу і зусилля», – говорить завідувачка відділенням інтенсивної терапії Наталія Матолінець.

І поки одні буквально задихаються в реанімації – інші категорично не хочуть робити щеплення. Аллі Іванівні – 75 років. За віком вона в групі ризику, але при цьому, незважаючи на пандемію, пенсіонерка активно відвідує громадські місця і щеплення від коронавірусу робити не збирається.

«Життя прожила – і під старість щеплюватися? Про що ви говорите?» – зазначає вона.

Алла Іванівна запитує, чи щеплена кореспондентка телеканалу «Настоящее время». Коли та відповідає, що так, пенсіонерка каже: «Погано. Це не вивчено, як згодом це все на вас подіє, на ваш генетичний код».

Ще одна жінка старшого віку боїться робити щеплення вже з іншої причини – через хронічні проблеми зі здоров’ям. «Я не знаю, моє сонечко, я ризикувати не буду. Я і так задихаюся. Це великий ризик. Зробити і померти? Навіщо? Нехай я буду жити», – говорить вона.

При цьому саме людям з хронічними захворюваннями Всесвітня організація охорони здоров’я в першу чергу рекомендує робити щеплення. Адже у них – вищий ризик отримати ускладнення від коронавірусної інфекції і потрапити в реанімацію.

Вісім з десяти людей, які померли від COVID-19 в Україні, були старше 60 років

В українському Міністерстві охорони здоров’я запевняють, що не може бути протипоказань до всіх трьох вакцин, які зараз використовуються в Україні, – це Pfizer, AstraZeneca і CoronaVac.

«Вісім з десяти людей, які померли від COVID-19 в Україні, були старше 60 років. Тому я закликаю людей пенсійного віку не йти свідомо на смертельний ризик, а вакцинуватися», – зазначає головний санітарний лікар України Ігор Кузін.

Імунолог Федір Лапій каже, що великий вплив у питанні вакцинації пенсіонерів надає церква. В Україні проти щеплень від коронавірусу різко виступає лише УПЦ (Московського патріархату). Напередодні парафіяни навіть влаштували проти щеплень мітинг.

Якщо священик говорить, що це «геноцид» і «чіпування», то зрозуміло, що ця група ризику, яка ходить у цю церкву, не буде щеплена

«Маючи велику кількість шанувальників цієї конфесії в Україні, і люди старшого віку схильні слухати свого пастиря, слухати свого наставника церкви. Вони рішення ухвалюють, що скаже їм священик. Але якщо священик говорить, що це «геноцид» і «чіпування», то зрозуміло, що ця група ризику, яка ходить у цю церкву, не буде щеплена», – зазначає Федір Лапій.

За даними Міністерства охорони здоров’я, однією дозою щеплені лише 23% українців, старші за 60 років, це близько двох мільйонів осіб. Повністю вакцинованих ще менше.