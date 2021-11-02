МОЗ: понад 93% госпіталізованих з COVID-19 в Україні минулого тижня – невакциновані

У Міністерстві охорони здоров’я повідлмили, що за минулий тиждень 25-31 жовтня 93,2% госпіталізованих з COVID-19 громадян не отримали жодної дози антиковідної вакцини.

Як повідомили у відомстві з посиланням на дані інформаційно-аналітичної системи MedData, усього минулого тижня в Україні з коронавірусною хворобою було госпіталізовано 34 489 людей, з яких 32 130 – не мали ніякої вакцини проти COVID-19.

У МОЗ наголошують, що штам коронавірусу «дельта», який наразі є панівним в Європі, вважається заразнішим та небезпечнішим за інші штами, тому закликають громадян вакцинуватися.

«Ризик захворіти у невакцинованих у 6 разів вищий у порівнянні з тими, хто отримав дві дози вакцини», – кажуть у міністерстві.

За даними Міністерства охорони здоров’я, від початку вакцинальної кампанії отримали одну дозу понад 10,4 мільйона людей, повністю імунізовані й отримали дві дози – більше ніж 7,5 мільйонів.