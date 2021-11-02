Майже 6 млн щеплених від COVID-19 мають декларації із сімейними лікарями – НСЗУ

Національна служба здоров’я України повідомила, що близько 5,8 мільйонів пацієнтів, які уклали декларації з лікарями первинної медичної допомоги, пройшли повний курс вакцинації від COVID-19, ще близько 7,4 мільйона отримали щеплення однією дозою. Про це НСЗУ повідомляє з посиланням на запущену інформаційну панель з такими даними.

Згідно з повідомленням, найбільший відсоток вакцинованих з деклараціями спостерігається серед людей вікової групи 40-64 роки – це 25,6% серед усіх вакцинованих з деклараціями.

За географічним розподілом – в лідерах Київ (29,21%), Полтавська (23,58%) та Київська області (22,66%).



За даними Міністерства охорони здоров’я, від початку вакцинальної кампанії отримали одну дозу понад 10,4 мільйона людей, повністю імунізовані й отримали дві дози – більше ніж 7,5 мільйонів.