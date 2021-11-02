«Взяла лікаря за руку і сказала: «Я не вакцинована» – в Ізмаїлі у важкому стані госпіталізували жінку із «фейковим» сертифікатом

В Ізмаїлі до реанімації перевели пацієнтку із сертифікатом вакцинації від COVID-19 – проте вакцину жінка не робила, в неї є тільки документ. Коли стало вкрай важко, хвора визнала – сертифікат є, але уколів не було. Сьогодні поліція розслідує 10 кримінальних проваджень про «фейкові» сертифікати. Одещина залишається в антилідерах рейтингів вакцинації і кількості захворілих. В самому місті є доволі великий рух «антивакцинаторів» – вони проводили одну акцію 24 жовтня і готують ще одну, 3 листопада.

Декілька днів тому до Дунайської обласної лікарні в Ізмаїлі поступила у важкому стані пацієнтка із ковідом. Її привезли з Кілійської районної лікарні, де вона лікувалась близько двох днів. До цього вона провела 10 днів вдома – займалась самолікуванням. Стан хворої різко погіршувався, хоча в медичній карті пацієнтки був вказаний сертифікат із двома дозами вакцини.

«Я не можу стверджувати, що це був підроблений сертифікат. Він може бути правильний, але виданий пацієнтці, яка не вакцинувалась. Справжність сертифікату можуть довести чи спростувати тільки правоохоронні органи», – говорить Радіо Свобода генеральний директор Дунайської обласної лікарні Віталій Гайдуков.

Це був перший випадок, коли вакцинований пацієнт був у настільки тяжкому стані, тому до пацієнтки вирушила медична комісія.

«Ми вирішили провести комісійний огляд пацієнтки. У палаті в присутності медичної сестри, мене і завідувача «ковідного» відділення їй сказали: «Ви у вкрай важкому стані. Тактика лікування залежить від того, чи були ви вакциновані. Від цього залежить ваше життя – потрібні різні препарати і різні дози». Тоді вона взяла за руку завідувача відділення і сказала: «Я не вакцинована», – розповідає Гайдуков.

2 листопада жінку перевели до реанімації – її стан продовжує погіршуватись і їй потрібна активна киснева терапія, можливо навіть переведення на апарат штучної вентиляції легень. Керівництво лікарні повідомило про цей випадок не тільки посадових осіб обласного департаменту охорони здоров’я, але й Службу безпеки України. На думку Гайдукова, стан пацієнтки міг погіршитись внаслідок лікування вдома, коли їй було незручно зізнатись лікарю, що в неї ковід, хоча є сертифікат.

«Сьогодні жінка у важкому стані не тільки фізично, але й, напевно, й морально. В результаті постраждати може і лікар, який брав в цьому участь. Зараз є попит на це, з’являється і пропозиція. Вважаю, що треба карати перш за все тих, хто просить надати такі «сертифікати», – зауважив Гайдуков.

У нього в лікарні зараз лікується від ковіду 150 людей – влітку в медичному закладі збільшили кількість кисневих точок, інакше можна було б взяти тільки 80 пацієнтів.

Сертифікати продають по 1-2 тисячі гривень – міський голова

На Одещині розслідують десять кримінальних проваджень про підробку «ковідних» сертифікатів, повідомив в.о. керівника національної поліції в Одеській області Олександр Гостищев.

Люди, які використовують підроблений сертифікат, так само несуть кримінальну відповідальність

«За цей тиждень кількість кримінальних проваджень не змінилася – підроблених сертифікатів в Одеській області виявлено не було. Якщо виявляється підроблений ковід-сертифікат, ми дивимось, хто міг його зробити. І якщо ця людина є в десяти кримінальних провадженнях по підробці, він доєднається до старої справи. Люди, які використовують підроблений сертифікат, так само несуть кримінальну відповідальність», – заявив Гостищев, відповідаючи на запитання Радіо Свобода. Про підозру ще нікому не повідомили, тривають слідчі дії.

Одне з цих 10 кримінальних проваджень попросив відкрити міський голова Білгорода-Дністровського Віталій Граждан. 28 жовтня він написав листа до поліції, де обвинуватив лікарів і керівників «Центру первинної медико-санітарної допомоги Білгород-Дністровської районної ради» (ЦПМСД) в тому, що ті підробляють ковід-сертифікати.

За декілька днів до цього про можливу підробку вакцинації в соціальних мережах писав лікар-анестезіолог з Роздільної (Одеська область) Іван Черненко.

За даними міського голови, за видачу ковід-сертифіката в лікарні вимагали від тисячі до двох тисяч гривень.

«Хіба що в черзі люди не обговорюють що і скільки коштує. В наших «ковідних» лікарнях казна-що відбувається – багато хворіє, всі невакциновані. В соціальних мережах пишуть імена лікарів, відповідальних. Цей «бізнес» поставлений на потік – об’єми хабарів дуже великі, 30-50 тисяч гривень на день», – заявив Граждан.

Керівник ЦПМСД Валентина Орлова, яку Граждан обвинувачує в організації бізнесу з продажу сертифікатів, пояснює обвинувачення міського голови тим, що лікарня почала платити податки не тільки в бюджет міста, а в основному до бюджету Старокозацької об’єднаної територіальної громади – таке рішення ухвалила Білгород-Дністровська районна рада. Це рішення не сподобалось міському голові, говорить Орлова, він навіть погрожував виселити лікарню з комунального приміщення – вони розташовані в Білгород-Дністровському і частина лікарні належить міській, а не районній громаді.

«Це просто була помста. Я так само можу сказати на адресу міської лікарні, чи будь-якого іншого центру, що займається вакцинацією. Я не можу в себе нікого персонально обвинуватити – з усіма говорила, всі кажуть, що такого немає. Зараз триває службове розслідування», – повідомила Орлова. На день в центрі можуть ставити кілька сотень уколів, додала вона, це значно більше, аніж в міській.

Антивакцинатори готують другий марш

Незабаром в Одесі вже вдруге відбудеться акція супротивників обов’язкової вакцинації. Вперше вони виходили із маршем 24 жовтня – поліція склала адміністративний протокол про порушення обмежень «червоної зони», проведення масової акції. Організатору загрожує штраф до 17 тисяч гривень – його розмір і взагалі провину буде визначати суд.

Тепер супротивники обов’язкової вакцинації планують знову вийти із маршем 3 листопада – разом із «антиваксами» Києва та деяких інших українських міст. Як розповів Радіо Свобода один з активістів руху супротивників примусової вакцинації, від нього на роботі вимагають зробити вакцинацію – чоловік працює в одному з навчальних закладів Одеси.

«За моєю інформацією, деякі керівники підприємств допомагають підлеглим, які не хочуть проходити вакцинацію, оформлювати сертифікати. Я не хочу робити вакцинацію, тому що я перехворів у 2019 році. Також Конституція дає мені право відмовитись від участі в клінічних іспитах, як вони проходять в документах МОЗ, а не від вакцинації», – говорить Дмитро, який погодився спілкуватись на умовах анонімності.

З 8 листопада йому погрожують відстороненням від роботи – як працівник сфери освіти, згідно із постановою Кабінету міністрів, Дмитро має пройти вакцинацію. Купувати сертифікат він не планує, робити за власні кошти ПЛР-тести чи демонструвати їх працівникам правоохоронних органів також відмовляється. Дмитро був єдиним з одеських супротивників обов'язкової вакцинації, хто погодився спілкуватись із кореспондентом Радіо Свобода.

Станом на 2 листопада принаймні одну дозу вакцини на Одещині отримали близько 566 тисяч людей, дві дози – понад 406 тисяч. Населення регіону – 2,4 мільйона людей. Генеральний директор Дунайської обласної лікарні говорить, що в майбутньому випадків із «фейковими» сертифікатами буде все більше.

«Думаю, що це тільки початок, хоча й не хочеться так думати. Але якщо не буде показового покарання, все це буде продовжуватись», – говорить Гайдуков.