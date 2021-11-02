У Мінцифри повідомили про початок бета-тестування COVID-сертифікатів на підставі ПЛР-тестів у «Дії»

В Україні розпочалося бета-тестування COVID-сертифікатів на підставі ПЛР-тестів у застосунку «Дія», повідомила пресслужба Міністерства цифрової транформації. Як повідомили у відомстві, передбачена можливість зареєструватися на тестування задля отримання сертифіката. Сертифікат діятиме 72 години з моменту здачі аналізу.

«Наразі протестувати можна ПЛР-тести з трьох лабораторій – ДІЛА, Ескулаб, Смартлаб та Дніпролаб. Мінцифри спільно з МОЗ та НСЗУ активно працює над підключенням інших лабораторій до Електронної системи охорони здоров’я (ЕСОЗ). Згодом вони відображатимуться в застосунку. Інші лабораторії поступово долучатимуться до бета-тестування», – йдеться в повідомленні.

Згенерувати сертифікат на підставі ПЛР-тестів можна так само, як і COVID-сертифікат про вакцинацію.

«Після оновлення застосунку в PlayMarket, AppStore або AppGallery в «Дії» треба натиснути «Послуги», вибрати пункт «COVID-сертифікати» та натиснути «Згенерувати сертифікат». Далі треба надати згоду на отримання даних з Електронної системи охорони здоров’я (ЕСОЗ) до «Дії» – і все. Дані підтягнуться автоматично. Сертифікат з’явиться поруч із вашими іншими цифровими документами в застосунку. Процес займає кілька хвилин», – йдеться в повідомленні.

Наразі в застосунку «Дія» також доступні: міжнародний, «жовтий» та «зелений» внутрішні COVID-сертифікати про вакцинацію. «Жовтий» сертифікат можна отримати після однієї дози вакцини. Він діє 120 днів. А міжнародний та «зелений» діють 365 днів.

Українські COVID-сертифікати у «Дії» офіційно визнані у ЄС, тому українці можуть вільно з ними подорожувати. Уже понад 900 тисяч українців отримали свої міжнародні COVID-сертифікати про вакцинацію.