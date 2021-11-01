Обдурити «Дію». Свідчення про те, як працює «конвеєр підробок» про вакцинацію в Україні

Сотні кримінальних проваджень за підробку документів про вакцинацію від коронавірусу, викриті мережі, які виготовляли підробки та вносили неправдиві дані про щеплення у «Дію». Про це звітують Нацполіція та Міністерство охорони здоров'я України. Проте попит і пропозиція щодо підроблених «ковід-сертифікатів» і далі зростає на тлі посилення в Україні карантину та додаткових обмежень для невакцинованих. Радіо Свобода зібрало свідчення про те, як працює «конвеєр підробок» у різних регіонах та звернулося із цими фактами до МОЗ і МВС.

На тлі посилення карантинних обмежень, які стосуються передовсім невакцинованих від коронавірусу, в Україні зростає кількість щеплень. І паралельно росте попит на підробні документи: довідки про вакцинацію та «ковід-сертифікати», повідомляють посадовці та частина українських медіа. Цю тенденцію частково підтвердило і Радіо Свобода. У більшості випадків до фальшування паперових «ковід-документів» та даних про вакцинацію в застосунку «Дія» беруть участь медичні працівники, повідомляють Радіо Свобода свідки цих схем – колеги або пацієнти недоброчесних лікарів. Інформація про це надходить з різних регіонів України. В частині випадків автору стали відомі не лише місця роботи, а навіть імена медиків, учасників підробних схем. Проте Радіо Свобода не публікуватиме їх до рішень суду.

Одеська область

Співрозмовники Радіо Свобода, які є пацієнтами однієї з одеських лікарень, повідомили, як медична працівниця, за їхніми словами, сама розповіла їм про свою роль у підробці документів.

«Працівниця реєстратури міської поліклініки №6 міста Одеси замовила у цій поліклініці підробний «ковід-сертифікат» собі, а також своєму чоловікові, працівнику швидкої допомоги міста Одеси, та своїм дорослим дітям. Також вона є посередником для охочих отримати підробні сертифікати, які звертаються до цієї поліклініки», – розповіла співрозмовниця Радіо Свобода, яка попросила не називати її. Також вона повідомила ім'я медичної працівниці. Радіо Свобода не оприлюднюватиме його (принаймні до рішення суду), проте передало всю інформацію про цей випадок керівництву МОЗ для перевірки.

Ще одне свідчення надійшло від пацієнтів лікарні у Білгороді-Дністровському:

«Працівниця Білгород-Дністровського центру первинної медико-санітарної допомоги (ім’я наразі не публікуємо – ред.) ... є посередником для охочих отримати підробні сертифікати, які звертаються до ЦПМСД».

Ці два факти Радіо Свобода підтвердили й інші свідки подій. При чому ситуація в Білгороді-Дністровському вже потрапила в соцмережі.

Запорізька область

Керівництво однієї з лікарень обласного центру замовляє собі підробні документи про вакцинацію. Про це розповів Радіо Свобода запорізький лікар-дерматовенеролог Вадим Гребінець, який, каже, дізнався від колег про ці «оборудки».

На месенджери потрібно скинути свої особисті дані та за вказаним номером банківської картки провести оплату

«Підробний «ковід-сертифікат» купила для себе завідувачка відділення однієї із міських лікарень Запоріжжя. Зробила це телефоном через «служби», які це пропонують без потреби кудись їхати. Їм на месенджери потрібно скинути свої особисті дані та за вказаним номером банківської картки провести оплату. Все відбувається так само, як із липовим ПЛР-тестом за посередництва турагентств, що ми масово спостерігали влітку. Обіцяють «клієнтам» зробити «справу» так, щоб це було офіційно занесено в реєстри МОЗ».

Чи в цьому випадку пацієнти отримують лише паперовий документ, чи дійсно неправдиві дані про вакцинацію відображаються в застосунку «Дія»? Наразі це невідомо, бо замовники подібних «послуг» не надто багатослівні, зауважує співрозмовник Радіо Свобода. Цей факт Радіо Свобода також передало в МОЗ на перевірку.​

Дніпропетровська область

В місті Кам'янске Дніпропетровської області двоє медичних працівників «виконують «замовлення» пацієнтів», які бояться вакцинації. Вносять інформацію про щеплення до бази даних, однак уколу не роблять, пояснює Радіо Свобода місцева лікарка, яка просить не називати її з міркувань безпеки.

«Мені відомі випадки, коли медсестра, яка робить щеплення, насправді не зробила його, зімітувавши укол. Вакцину після цього просто вилили. Як мені відомо, через цю медсестру, що відповідає за щеплення, можна «порішать» найближчим знайомим. А то й іншим охочим», – розповідає свідок ситуації.

Місяць тому саме на Дніпропетровщині правоохоронці розкрили іншу подібну схему. Проти її учасників порушили кримінальне провадження щодо підробки «ковід-документів» – одне з перших в Україні.

Київська область

Сімейні лікарі «змовляються з пацієнтами», які бояться вакцинуватися від коронавірусу, і позначають їх у базах даних як вакцинованих. Про це Радіо Свобода розповів свідок цих домовленостей Станіслав, сімейний лікар з Миронівки (ім'я змінене з міркувань безпеки). За словами Станіслава, це явище є масовим: у схемі беруть участь медичні працівники містечок Миронівка, Макарів, Богуслав, Рокитне та інших населених пунктів на півдні Київської області.

«Велика кількість сімейних лікарів у цих містечках продає сертифікати вакцинації – за різні суми, від 800 до 2,5 тисяч гривень. Виглядає це так: людина приходить на вакцинацію, призначена їй вакцина виливається у раковину, але до баз даних вноситься інформація про те, що ця людина вакцинована. Я особисто зіткнувся з декількома такими випадками», – розповів лікар Радіо Свобода.

«В застосунку «Дія» при цьому все виглядає законно та чітко, наче факт щеплення дійсно відбувся. Але вакцина утилізована або використана деінде неофіційно», – пояснює сімейний лікар «роботу» «схеми», свідком, каже, якої він став.

Громадська активістка з Київщини Леся Москаленко розповіла про випадок, коли пара замовила подібним чином підробні сертифікати для виїзду за кордон і захворіла під час поїздки.

Родина поїхала до Єгипту, купивши «сертифікати». А там обоє захворіли з усіма симптомами «ковіду»

«Родина поїхала до Єгипту, попередньо купивши «сертифікати». А там зразу обоє захворіли з усіма симптомами «ковіду». Добряче перелякалися, відпустку просиділи в номері, платили гроші, щоб персонал носив їм їжу і ліки. «Шифрувалися». Наковталися пігулок, приїхали додому, здали тести. А то – не «ковід». Змарнували відпустку і влетіли на гроші потужно», – розповіла співрозмовниця Радіо Свобода.

Обидва повідомлення Радіо Свобода підтвердили й інші свідки.

Київ

У Києві діє кілька різних схем підробки «ковід-документів». Одну з них, а також частину її фігурантів Радіо Свобода розкрило в своєму минулому розслідуванні.

Через низку сайтів, які пропонують «спрощене оформлення медичних документів», з виконавцями можна зв'язатися телефоном. Після цього вони пропонують спілкуватися в месенджерах, отримують особисті дані «клієнта» і надсилають «Новою поштою» підробний паперовий «сертифікат вакцинації» від імені відомої мережі клінік. Радіо Свобода підтвердило це, замовивши «ковід-сертифікат» на вигадану особу.

Про іншу «схему», за якої недоброчесні медик і пацієнт контактують особисто, розповіла Радіо Свобода сімейна лікарка та співзасновниця ГО «Медичні лідери» Дарина Дмитрієвська.

Вона припускає, що запит на підробні документи про вакцинацію зростатиме разом зі збільшенням карантинних обмежень, частина з яких не стосуватиметься вакцинованих українців.

«Попит є масовим – я знаю це від моїх колег, які мають справу з пацієнтами-антивакцинаторами. Мої пацієнти, знаючи мене, бояться навіть запитувати про підробні довідки. Пригадую одне таке звернення до мене. І я жодного разу не видавала підробних документів, – пригадує лікарка. – Між тим, в умовах збільшення захворюваності на COVID-19 статус вакцинованого дедалі більше впливає на життя».

Тож, на думку Дарини Дмитрієвської, попит на підробки і далі зростатиме.

Існування таких «схем» підробки документів про вакцинацію в Києві Радіо Свобода підтвердило з кількох джерел. Причому, як з’ясували кореспонденти Радіо Свобода, згадані в минулому розслідуванні онлайн-майданчики, через які працювали шахраї, продовжують діяти, і до них додалися нові.

Нова практика – рекламна розсилка у месенджерах, а також у фейсбуці та в інстраграмі, з якою стикаються жителі української столиці, серед яких і журналісти Радіо Свобода. Судячи з коду телефонних номерів, частина цих незаконних схем адмініструється з Росії.

Найгучніші скандали: фейкова «Дія», підробні щеплення. До чого тут Надія Савченко та Савік Шустер?

Поліція Києва повідомила, що в аеропорту «Бориспіль» колишня народна депутатка з сестрою намагалися використати підроблені COVID-сертифікати про вакцинацію, щоб потрапити в Україну.

Підроблені документи вилучили і відкрили кримінальне провадження, йдеться в повідомленні.

«Вилучені документи направлені на проведення необхідних експертиз. Найближчим часом буде ухвалене рішення про оголошення підозри фігуранткам», – заявили у поліції. Дати інциденту там не вказали.

Імен ексдепутатки і її сестри в поліції також не навели. За даними міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського, йдеться про Надію Савченко і її сестру Віру.

Самі сестри Савченко ситуацію не коментували.

Між тим, Нацполіція зробила контрольну закупку в шахраїв підробного «ковід-сертифіката» для виїзду за кордон на ім’я телеведучого Савіка Шустера. Про результати розповів у телеефірі перший заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін.

«Приніс на ефір копії фейкового ПЛР-тесту та сертифікату вакцинації, які демонструють відхилення ділків від моральних орієнтирів. Савік вів ефір з Італії та не зміг дістатися України, бо отримав (там) позитивний тест на коронавірус. А правоохоронці, в рамках контрольної закупки, змогли купити йому негативний тест та ще й сертифікат щеплення. Звичайно, всі, хто це зробив, того ж дня були ідентифіковані та арештовані. Дивує, як спритників не зупинило хоча б відоме ім'я журналіста. Вже не кажучи, що вибір наче ж очевидний: або отримати 250 євро за підробки, або можливість отримати 6 років тюрми. Загрожує неволя і лікарям, які стали друзями шахраїв», – уточнив посадовець МВС.

Втім, найрезонанснішим випадком стало викриття юнака, який створив мобільний застосунок, що повністю відтворює вигляд «Дії» та сертифікатів вакцинації у ній.

Віцепрем'єр – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив про це в телеграмі.

«Тут одні умільці для Android зробили фейкову копію програми з документами в дизайн-стилі «Дії», – написав Федоров.

І додав, що підробна копія «Дії» призначена для створення підробок ковідних сертифікатів, а також фейкових паспортів для покупки алкоголю неповнолітніми. Проте ці документи не розпізнаються під час зчитування QR-кодів, отже, таким чином можна виявити їхню несправжність. «Покупці» послуг цього додатку потрапляють під статтю Кримінального кодексу про підробку документів, уточнив посадовець.

Відповідь МОЗ: «Цифровий сертифікат підробити неможливо. Підробляють дані, які вносить лікар»

Наскільки масовою є підробка довідок і сертифікатів про вакцинацію? У МОЗ повідомляють про щонайменше 800 виявлених фактів підробок, якими вже займаються правоохоронці.

Шодня в публічному просторі пропонуються шахрайські дії – можливість придбати підробні документи про вакцинацію

«Ми бачимо, як щодня в публічному просторі, зокрема у соцмережах, пропонуються різні шахрайські дії – можливість придбати підробні документи про вакцинацію та ПЛР-тестування. Кожен такий факт, який стає нам відомий, ми передаємо до Нацполіції та Кіберполіції, та СБУ», – розповіла Радіо Свобода заступниця міністра охорони здоров'я з питань цифровізації Марія Карчевич.

Наслідком такої взаємодії стають розслідування та контрольні закупівлі, які дають змогу вийти на виконавців підробок та притягнути їх до відповідальності, повідомляє представниця МОЗ.

Якими є найбільш поширені варіанти підробок? Це або підробна «паперова» довідка, що імітує справжню, або внесення неправдивої інформації про вакцинацію до національних баз даних, розповідає Марія Карчевич.

У 80% випадків шахраї отримують кошти і зникають або ж видають недостовірні документи

«У 80% випадків шахраї отримують кошти і зникають або ж видають документи, недостовірність яких може виявити перевірка, – пояснює заступниця міністра. Інші 20% випадків, за її словами, – це використання неправдивих даних, які потім відображаються в електронному «ковід-сертифікаті». – Сам цифровий «ковід-сертифікат» підробити неможливо, він відповідає вимогам ЄС та містить низку захисних елементів, зокрема QR-код. Але підробити можна відомості про вакцинацію, які вносить до баз даних конкретний лікар. Він скріплює це внесення своїм електронним підписом, відтак несе за це відповідальність».

Тезу про те, що «ковід-сертифікат» неможливо підробити» Радіо Свобода озвучують також його розробники. За їхніми словами, підробці підлягають або дані про щеплення, які вносить до бази лікар, або ж паперові довідки про вакцинацію.

Чи може Міністерство охорони здоров'я підтвердити конкретні факти підробки документів, виявлені Радіо Свобода, або спростувати їх? Автор передав Марії Карчевич всю зібрану інформацію. Вона пообіцяла перевірити її, а також переадресувати правоохоронним органам для подальшого розслідування.

Як реагують на такі підробки довідок і сертифікатів про вакцинацію структури МВС, зокрема Нацполіція та Кіберполіція? Радіо Свобода наразі не отримало відповіді на свій запит до МВС.

Тим часом міністр внутрішніх справ Денис Монастирський дав свою оцінку проблемі у соцмережах. За його словами, масові підробки фіксуються саме на піку пандемії.

Генеральна прокурорка Ірина Венедіктова, зі свого боку, попередила тих, хто підробляє документи про вакцинацію чи «ковід-тестування», щоб вони «пощади не чекали».

Про скільки підробок знають МОЗ та МВС?

В Україні виявлено понад 800 фактів підробок «ковід-документів», які стосуються вакцинації або ПЛР-тестування.

95 обвинувальних актів надійшли до суду, в них ідеться про 300 кримінальних правопорушень. В 70 кримінальних провадженнях фігурують медичні працівники.

З такими фактами стикаються й іноземні прикордонники, які перевіряють документи в українців, що перетинають кордон. Так, прикордонна служба Польщі повідомила «Укрінформу», що за останній рік виявила понад 554 підробних або «сумнівних» «ковід-сертифікати» в українців, які в'їжджали до Польщі.

Навіщо українці платять за підробки?

Ціна підроблених документів про коронавірус, залежно від їхньої «надійності», варіюється від 800 гривень і до 6 тисяч. Однак останнім часом є тенденція до здешевлення підробок, які стали більш масовими, з'ясувало Радіо Свобода, опитавши свідків, а також замовивши у ділків несправжній «ковід-сертифікат» на вигадану особу.

Вакцинація від коронавірусу в Україні безкоштовна для пацієнтів: препарати купують коштом платників податків або отримують в рамках міжнародної допомоги COVAX. Тоді звідки ж береться попит на підробки? Одна з головних причин – в антивакцинаторських настроях українців, наголошують фахівці та свідчать опитування. Одне з опитувань, проведене фондом «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва спільно з Центром політичної соціології, показало, що 56% українців не мають наміру робити щеплення від коронавірусу.

«Ці показники – одні з найвищих у світі, (вищі) у порівнянні з сусідніми державами, де наявні дані таких опитувань. Найнижчий рівень охоплення вакцинацією спостерігається у старших людей, які перебувають в зоні ризику», – пояснюють автори дослідження.

Цю тенденцію підтверджують Радіо Свобода й медичні експерти. Микола Скавронський, комерційний директор мережі «Сінево» розповів Радіо Свобода, що обізнаний про численні випадки підробки медичної документації щодо COVID-19, зокрема бланків з результатами тестування.

«Потрібно визнати, що підробка таких тестів є не просто масовим, а гіпермасовим явищем в Україні. Особливо це розповсюджено в окремих сегментах, таких, як туризм. Судячи з інформації, яку ми щодня отримуємо з різних джерел, можна припустити, що 99% представників туристичного бізнесу пропонують такі послуги», – зауважив Микола Скавронський.

Між тим, недовіра українців до вакцин підживлюється за допомогою спеціальних інформаційних операцій Кремля та свідомого поширення деструктивних наративів через систему інформаційних каналів – такі результати свого дослідження наводить Центр протидії дезінформації при РНБО.

Дослідники, зокрема, виявили мережу телеграм-каналів, координованих з Росії та адміністрованих проросійськими діячами, які системно просувають твердження про «небезпеки» вакцинації від коронавірусу.

Радіо Свобода залучило експертів до аналізу цієї мережі впливу. Виявилося, що схожі «антивакцинаторські тези» просувають російські англомовні медіа для західної аудиторії, а також окремі західні громадські діячі, які відкрито співпрацюють з Кремлем. Водночас для внутрішньої російської аудиторії ці ж інформаційні ресурси говорять про необхідність вакцинації та рекламують російську вакцину від коронавірусу.

Наразі Україна не здатна заблокувати російську пропаганду самотужки, тож їй вкрай потрібен спільний інформаційний фронт із Заходом та власний якісний інформаційний продукт про пандемію та вакцинацію, наголошують експерти.

Несправжні «вакциновані» наражають себе й інших на небезпеку – експерти

Головна загроза – не в тому, що в Україні розбудовується «система» підробки медичних документів за участі медиків, а в ризику для життя та здоров'я людей, наголошує у коментарі Радіо Свобода викладач Українського католицького університету, експерт з реформи охорони здоров'я та колишній радник керівника МОЗ Олександр Ябчанка.

З тих, хто помер від «ковіду», переважна більшість – невакциновані

«Громадяни отримують підтвердження того, що вони вакциновані, хоча вони такими не є. І це є проблемою, оскільки вони наражають на небезпеку і себе, й інших громадян України, особливо літніх, для яких це може закінчитися смертю, – зауважує експерт. – З тих, хто помер від «ковіду», переважна більшість – невакциновані. Які ще аргументи потрібні для того, щоб вакцинуватися?»

Коли така людина користується транспортом та іншими послугами або ж іде за кордон як турист – то її сприймають як вакциновану, від якої значно менше шансів заразитися, уточнює експерт.

Про це говорить і Микола Скавронський.

«На жаль, українські документи вже давно не сприймають серйозно в світі. А кожен додатковий випадок підробного документу на COVID-19 (не важливо, це тест чи довідка про вакцинацію) лише погіршує і без того непросту ситуацію та ще більше підриває імідж України у світі. Тому якщо ситуація розвиватиметься такими ж темпами і далі, в українців можуть взагалі забрати можливість безвізового в‘їзду», – попереджає він.

Ще одну проблему виявила народна депутатка від «Голосу» Олександра Устінова. За її словами, з'являється дедалі більше тих, хто попервах підробив документи про вакцинацію, але побачивши різке зростання захворюваності та смертності, вирішив вакцинуватися по-справжньому. В такому випадку людина не може отримати щеплення, бо в базах даних вже проходить як щеплена, і цю проблему потрібно розв'язати. Ймовірно – з застосуванням такої собі «ковідної амністії» для замовників підробок, припускає Устінова, яка ініціювала публічне обговорення цього питання.

Як унеможливити процес змови медиків з пацієнтами та підробку даних про щеплення? Олександр Ябчанка зауважує, що чіткої відповіді на це наразі ніхто не має. Водночас є відповідальні за причини цього явища, зауважує експерт.

«В Україні є носії повноважень. І вони відповідають за кампанію з заохочення до вакцинації. І коли деякі депутати пропрезидентської фракції попервах говорили, що коронавірусу не існує, і за це їх навіть не виключили з фракції... Отже, це є позицією монобільшості? Потім президент України Володимир Зеленський пише пост про необхідність вакцинації, але згодом його стирає. Він закликає ходити в масках, але потім фотографується в ресторані без масок, в оточенні людей, серед яких – тодішній головний санітарний лікар. Це створює в людей ілюзію, що влада щось знає про пандемію, але приховує», – пояснює експерт причини недовіри до влади та її протиепідемічних кроків.

Саме така політика спонукає людей намагатися «обійти систему», як вони вже робили у радянський час, коли система була ворогом, пояснює Олександр Ябчанка. Як наслідок всіх цих чинників – Україна є однією з останніх у Європі за темпами вакцинації, наголошує експерт.

За весь час пандемії в Україні, за даними МОЗ, виявили понад 2,9 мільйона хворих на COVID-19, померли 68 027 людей.

За даними МОЗ, від початку вакцинальної кампанії усього в країні щеплено понад 10 мільйонів людей, з них повністю імунізовані й отримали дві дози – понад 7,4 мільйона. Україна посідає за цим показником одне з останніх місць у Європі (у відсотках від числа дорослого населення).

У МОЗ наголошують: 94% госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня – невакциновані.

Щеплення в Україні здійснюють переважно чотирма вакцинами: Comirnaty від Pfizer-BioNTech, Moderna, CoronaVac від Sinovac Biotech і AstraZeneca (Covishield, SKBio). Усі вони передбачають застосування двох доз препарату. Крім того, понад 19 тисяч людей були раніше прищеплені однодозовою вакциною Janssen від Johnson & Johnson.

Загалом, за даними американського Університету Джонса Гопкінса, із початку пандемії у світі зафіксували понад 246 мільйонів 713 тисяч випадків захворювання, від COVID-19 померли майже 5 мільйонів людей.

Захворювання COVID-19 спричинюється коронавірусом SARS-CoV-2, раніше відомим як 2019-nCoV, що належить до великої групи коронавірусів.