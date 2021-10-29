МОЗ: за добу зробили майже 290 тисяч щеплень від COVID-19

В Україні протягом минулої доби, 28 жовтня, зробили 289 241 щеплення від COVID-19. Про це повідомили у Міністерстві охорони здоров’я.

Одну дозу минулої доби отримали 214 103 людини, повністю імунізовані – 75 138 людей.

Усього в країні завершили вакцинацію понад 7 мільйонів людей. Україна посідає за цим показником одне з останніх місць у Європі (у відсотках від числа дорослого населення).

Щеплення в Україні проводять чотирма вакцинами: Comirnaty від Pfizer-BioNTech, Moderna, CoronaVac від Sinovac Biotech і AstraZeneca (Covishield, SKBio). Всі вони передбачають введення двох доз препарату.