Дезінформація про вакцини: Росія завдає удару через телеграм

Викрита російська мережа, яка займається дезінформацією щодо вакцин від коронавірусу в Україні, мала на меті зірвати вакцинацію і збільшити кількість смертей від COVID-19, наголошують в РНБО. У відомстві додають, що інформаційна політика Кремля просуває цілковито протилежні наративи щодо вакцин всередині Росії та в Україні й у країнах Заходу.

Україна має протиставити цьому якісну інформаційну кампанію щодо вакцинації та пандемії, та протидіяти російській пропаганді спільно з країнами Заходу, закликають експерти, з якими спілкувалося Радіо Свобода.

COVID-19 вже став у світі «хворобою невакцинованих»: щеплені громадяни рідше інфікуються та переносять коронавірус значно легше. З такої думки починається звіт Центру протидії дезінформації при РНБО про мережу російської антивакцинаторської пропаганди в Україні.

Тому мета «тривалої інформаційної операції РФ» в Україні – зірвати вакцинацію, тим самим збільшити смертність та погіршити ситуацію в державі, наголошують дослідники.

«Тривала інформаційна операція РФ»: що виявило РНБО

Йдеться про мережу популярних в Україні телеграм-каналів та пов'язану з ними систему ботів. Ця структура просуває в Україні «деструктивні наративи за допомогою як публікацій, так і ботів у коментарях до них». РНБО наводить їхні назви та приклади публікацій, які прямо чи опосередковано протидіють ідеї масової вакцинації в Україні. Серед них:

«Картель»

«Крокодил»

«Сплетница»

Приклад конспірологічної інформації, який поширює один з цих каналів, посилаючись на інші канали мережі:

Згадані канали є частиною великої російської мережі, інформацію про яку РНБО оприлюднило напередодні, 25 жовтня. Ця мережа займається не стільки темами пандемії, стільки деструктивними наративами загалом, вважають дослідники.

Вони є «лише ретрансляторами наративів РФ, що замасковані під так звану «українську опозицію», пояснюють у звіті Ради нацбезпеки і оборони.

Ідеться про канали:

Klymenko Time

VESTI

«Шептун»

«Крокодил»

«Картель»

First

«Новоstnoy»

«Юрий Ткачёв»

«Андрей Манчук»

«КОРНИЛОВ»

«Максим Могильницкий»

«Вадим Рабинович»

Moroz.Live

«Женщина с косой»

«Трансмиссия»

«Тень на плетень»

«Одесский фраер»

«Киевский кейс»

«Наблюдатель»

«Недоторкані»

Shadow anonymous

«Легитимный»

«Резидент»

«ЗеРада»

Хто за цим стоїть

В РНБО стверджують, що цю мережу контролює Росія – через кількох проросійських діячів. Це:

Олександр Клименко – колишній міністра доходів та зборів України.

– колишній міністра доходів та зборів України. Вадим Рабінович – співголова фракції ОПЗЖ

– співголова фракції ОПЗЖ Володимир Корнілов – колишній український, а нині російський політолог, відомий своєю участю в пропагандистських проєктах Кремля та українофобськими висловлюваннями.

– колишній український, а нині російський політолог, відомий своєю участю в пропагандистських проєктах Кремля та українофобськими висловлюваннями. @A_menejer – користувач, який є адміністратором понад половини від цих телеграм-каналів. За даними «Української правди», це Артем Давидченко – проросійський активіст «Антимайдану», який нині втік з України та переховується від слідства, один з організаторів протистоянь в Одесі 2 травня 2014 року.

Як працює мережа? Ці канали координуються між собою та цитують одне одного, створюючи ілюзію незалежної думки, яка посилається на різні джерела, пояснюють в РНБО.

«Вони утворили мережу з телеграм-каналів, що постійно взаємодіють один з одним. За допомогою безперервних цитувань та перепостів створюється ілюзія незалежної думки каналу, що підкріплена посиланням на більший, і, відповідно, «поважніший» канал. Хоча насправді вони є лише «ретрансляторами» наративів РФ», – ідеться у звіті РНБО. Це відомство наводить перехоплену переписку Артема Давидченка, який приймає замовлення для поширення в цій мережі каналів.

Те, що ця структура курується Росією, підтверджують також матеріали СБУ.

Що ж до теми вакцинації, то мережа, зокрема, залучає деякі західні джерела – з числа тих, які поширюють конспірологію та російські наративи, а то й використовує несправжні цитати авторитетних західних дослідних організацій.

Один з прикладів: телеграм-канали мережі посилаються на нібито статистичні дослідження Інституту Джона Гопкінса (США) про коронавірус, але насправді цитують ютуб-канал Джоела Смоллі. Ймовірно, це вигадана особа, оскільки такої людини немає серед науковців Інституту. Ютуб-канал, своєю чергою, бере дані з ресурсів, які використовують в якості першоджерела платформу InfoWars американського прихильника конспірологічних теорій Алекса Джонса.

Цей діяч відомий своєю прихильністю до президента Росії Володимира Путіна і тим, що з'являється в телеефірах російських телеканалів.

Які тези просуває російська телеграм-мережа

За даними дослідження РНБО, виявлена мережа просуває в Україні такі деструктивні наративи:

Вакцинація є «вбивством».

Вакцина є «вкрай небезпечною».

Вакцинація є «медичним експериментом».

Українська влада намагається «скалічити дітей» новим етапом вакцинації.

Вакцинація не зменшує захворюваності та смертності.

Вакцинація є «примусом» та «порушенням прав людини».

Заклики «подумати» і не робити щеплення.

Церква (РПЦ в Україні) закликає українців не вакцинуватися.

Поширення фейків та теорій змови про коронавірус та щеплення.

Дослідники порівняли це з тезами інформаційної політики Кремля, які поширюються провладними медіа та телеграм-каналами всередині Росії, а також на окупованих нею українських територіях. Ці наративи є протилежними:

Вакцинація є необхідним кроком для запобігання поширення вірусу.

На думку Володимира Путіна, в умовах пандемії вакцинуватися краще, ніж перехворіти.

Вакцина від коронавірусу (зокрема і російська) є абсолютно безпечною, в Росії виготовлятимуть вакцину, адаптовану для дітей.

Пройти вакцинацію росіян закликають на всіх рівнях.

Росія постачає вакцини у різні куточки світу, тим самим рятує людські життя.

Церква (РПЦ) закликає вірян вакцинуватися.

Центр протидії дезінформації при РНБО робить із цього висновки: Кремль намагається зменшити смертність всередині своєї країни, натомість в українському інформаційному просторі його мета є протилежною: максимально збільшити людські втрати та дестабілізувати ситуацію.

Наявні ознаки дезінформаційної атаки, що спрямована на збільшення рівня смертності від COVID-19 в Україні

«Наявні ознаки ворожої дезінформаційної атаки, що спрямована на збільшення рівня смертності від COVID-19 в Україні та запобігання вакцинації громадян України. Повномасштабна і тривала дезінформаційна операція загрожує життю та безпеці українців, і кількість постраждалих буде зростати, якщо не вжити необхідних заходів для протидії в інформаційному просторі» – роблять висновки в РНБО.

Експерти: «Україні потрібна велика роз'яснювальна кампанія»

Російська мережа, розкрита Центром протидії дезінформації при РНБО, є позитивом, але ці речі треба було робити значно раніше та набагато масштабніше, визнає в розмові з Радіо Свобода директор «Інституту світової політики» Євген Магда.

«Не буду знецінювати проведену роботу, вона – гідна поваги. Але говорити що від цього російські пропагандисти втекли, як російські артилеристи від удару українського «Байрактара», я не став би, – зауважує політолог. – Подібні органи мають видавати свій продукт швидше. Ну й акцент на телеграм-каналах – нагадує мені поведінку людини, яка дражнить тварин в зоопарку».

Павло Дуров, власник «Телеграму», відмовляється блокувати канали, причетні до пропаганди, уточнює експерт.

Для того, щоб протидіяти російським дезінформаційним кампаніям, недостатньо їх просто викривати. Потрібен якісний український інформаційний продукт, наголошує Євген Магда.

Заклики піти вакцинуватися мають лунати з кожного електроприладу, будь то телевізор, праска чи фен!

«Мене більше цікавить не те, як саме розганяється в телеграмі російська дезінформація, а що зробила держава для того, щоб створити альтернативний український продукт. Так, створений Центр боротьби з фейками при Міністерстві культури та інформаційної політики, який пишається тим, що створив меми про Моршин. Добре, це перший крок. А чи є загальнонаціональна кампанія з приводу щеплень? – цікавиться експерт. – Я бачив її елементи по телебаченню. Але чи давно вона діє? І чи охоплює користувачів інтернету, а не лише телеглядачів? В нинішніх умовах, за нинішнього рівня щеплень в Україні – заклики піти вакцинуватися мають лунати з кожного електроприладу, будь то телевізор, праска чи фен!», – закликає аналітик.

Про необхідність потужної роз'яснювальної кампанії про вакцинацію говорить і політолог Олеся Яхно. Вона закликає залучати до неї провідних науковців та лікарів, які мають високий рівень суспільної довіри. Експертка не вважає, що недовіру до вакцин не варто списувати лише на діяльність кремлівської пропаганди.

На її думку, причинно-наслідковий зв'язок є протилежним: наявність чималої групи людей, які не довіряють вакцинам, використовується Росією для деструктивної діяльності, визнає Олеся Яхно.

Російська пропаганда в Україні дезінформує щодо вакцин, а для російської аудиторії – говорить про необхідність вакцинації

«Викрита мережа дезінформації – ілюструє деструктивну діяльність Росії, яку вона веде проти України та інших держав. Для цього використовують, зокрема, настрої тих людей, які з різних причин проти вакцинації. До прикладу, в Німеччині заблокували російський телеканал RT за неправдиву інформацію про відмінності між вакцинами та їхній вплив. Російська пропаганда в Україні та на Заході дезінформує щодо вакцин, а для російської аудиторії ці ж структури говорять про необхідність вакцинації», визнає Олеся Яхно.

На її думку, така різниця в підходах доводить, що надалі не лише вакцини, а й будь-яка суспільно чутлива тема «може використана в інтересах Кремля, як інструмент гібридної війни».

Експертка: «Україна не зможе з цим сама впоратися, потрібна міжнародна координація»

Медіаексперти та фахівці з протидії дезінформації обговорюють результати досліджень РНБО, і вони є тривожними, говорить Радіо Свобода виконавча директорка «Інституту масової інформації» Оксана Романюк.

За її словами, ускладнює ситуацію те, що Росія здійснює свій вплив непрямо, проте вливає в нього дуже великі ресурси.

«Звісно, російська пропаганда не просуває прямо тезу про те що українці мають масово вмирати (від коронавірусу). Вона намагається посіяти недовіру, тривожність, страх, і потім ними маніпулювати. Росія вливає у це великі кошти. Що з цим робити? Над цим нині б'ються найкращі українські інтелектуали», – визнає експертка.

Водночас вона визнає: блокування російського телеканалу RT в частині країн ЄС свідчить про те, що «це не РНБО щось вигадало», та що Росія дійсно поширює дезінформацію про вакцини.

Попри те, що Росія використовує діаметрально протилежні тези для внутрішньої та зовнішньої пропаганди, Оксана Романюк бачить в інформаційній політиці Кремля загальний мотив: використовуючи паніку і тривожність, Росія просуває вакцину «Спутник» власного виробництва, і паралельно намагається дискредитувати західні вакцини. Агітуючи за власний препарат, Кремль намагається позиціонувати себе як «миролюбну країну» та «рятівника від коронавірусу».

Україні важко самотужки виграти в боротьбі з потужною російською дезінформацією, тож треба вибудовувати спільний інформаційний фронт з Заходом, закликає Оксана Романюк.

Будьмо реалістами: навряд чи Україна зможе впоратися з цією дезінформацією своїми силами

«Будьмо реалістами: навряд чи Україна зможе впоратися з цією дезінформацією своїми силами. По той бік – всі гроші «Газпрому». По цей бік – не лише українська, а й глобальна безпека. Україна має піднімати це питання на міжнародних майданчиках і ділитися своїми даними та доказами про те, що Росія працює на зрив вакцинації», – закликає Оксана Романюк.

Спільна відповідь України та Заходу на російську дезінформацію про коронавірус та вакцини може передбачати нові санкції та інші кроки, які були б болючими для Кремля. Оскільки «це серйозне питання, яке загрожує новими смертями людей», підсумовує виконавча директорка «Інституту масової інформації».

В Україні протягом доби 28 жовтня, за даними МОЗ, зафіксували 26 870 нових підтверджених випадків COVID-19: одужали 9 784 пацієнти, померли 648 людей.

За весь час пандемії в Україні, за даними МОЗ:

захворіли 2 878 674 людини,

одужали 2 421 495 пацієнтів,

66 852 людини померли.

За даними МОЗ, від початку вакцинальної кампанії щеплено 9 790 280 людей, з них отримали одну дозу – 9 790 278 людей, повністю імунізовані та отримали дві дози – 7 292 521 людина (із них двоє осіб отримали одну дозу за кордоном).

У МОЗ наголошують: 94% госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня – невакциновані.

Щеплення в Україні здійснюють переважно чотирма вакцинами: Comirnaty від Pfizer-BioNTech, Moderna, CoronaVac від Sinovac Biotech і AstraZeneca (Covishield, SKBio). Усі вони передбачають застосування двох доз препарату. Крім того, понад 19 тисяч людей були раніше прищеплені однодозовою вакциною Janssen від Johnson & Johnson.

Загалом, за даними американського Університету Джонса Гопкінса, із початку пандемії у світі зафіксували понад 245 мільйонів 668 тисяч випадків захворювання, від COVID-19 померли понад 4 мільйони 983 тисячі людей.