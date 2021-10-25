«Укрзалізниця» відновлює рейси з Києва до Варшави – їх зупинили в березні 2020-го

Компанія «Укрзалізниця» 25 жовтня заявила про відновлення курсування поїзда «Київ – Варшава». За повідомленням перевізника, поїзди за цим напрямком почнуть ходити з 4 листопада.

«Укрзалізниця» відновлює курсування поїзда №67/68 Київ — Варшава. Залізничне сполучення між столицями припинилося торік у березні через карантинні обмеження. Поїзд відправлятиметься з Києва о 18:48 і до Варшави прибуватиме о 09:02. З Варшави поїзд відправлятиметься о 17:10 і прибуватиме до Києва об 11:00», – йдеться в повідомленні.

«Укрзалізниця» відновила міжнародне сполучення з Польщею 10 жовтня, запустивши поїзд Київ — Перемишль.

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У компанії нагадують, що з 21 жовтня для пасажирів рейсів далекого сполучення діють додаткові вимоги: мати підтвердження щонайменше однієї дози вакцини або негативний ПЛР-тест чи експрес-тест на коронавірус.

Для пасажирів віком до 18 років наявність COVID-документів не вимагається.

Кабінет міністрів 11 жовтня 2021 року ухвалив постанову, відповідно до якої в Україні з 21 жовтня почали діяти нові правила міжобласних пасажирських перевезень.