Працівники «Укрзалізниці» не пустили в поїзди 340 осіб без COVID-документів

З початку дії нових правил пасажирських перевезень 340 осіб (це менш як пів відсотка пасажирів) були не допущені до поїздки залізницею через відсутність належних документів. Про це 23 жовтня повідомив сайт «Укрзалізниці»

«Починаючи з 21 жовтня, було перевезено понад 125 тисяч пасажирів поїздами далекого сполучення та Інтерсіті+, з них лише 340 не допущено до поїздів через відсутність вакцинації або тесту. Загалом ситуація з перевезенням абсолютно контрольована. Пасажири отримали всю інформацію, з розумінням поставилися до нових правил перевезень та в більшості випадків їх неухильно дотримуються, – розповів керівник пасажирського напрямку АТ «Укрзалізниця» Олександр Перцовський.

В «Укрзалізниці» нагадують, що з 21 жовтня залізничні перевезення в далекому сполученні дозволені пасажирам за умови наявності в них: квитка на поїзд; документа, що посвідчує особу; документа про отримання хоча б однієї дози вакцини проти COVID-19, або документа, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації (міжнародний, внутрішній або іноземний сертифікат про вакцинацію проти COVID-19 (сертифікат про вакцинацію може бути або паперовий, або згенерований у застосунку «Дія»); або негативного результату ПЛР-тесту або експрес-тесту на визначення антигена коронавірусу SARS-CoV-2, який чинний 72 години (станом на час посадки у поїзд).

Для пасажирів віком до 18 років наявність COVID-документів не вимагається.

Кабінет міністрів 11 жовтня 2021 року ухвалив постанову, відповідно до якої в Україні з 21 жовтня почали діяти нові правила міжобласних пасажирських перевезень.