Поновлено міжнародне сполучення України з 5 європейськими країнами – УЗ

Компанія «Укрзалізниця» повідомила про поновлення міжнародного сполучення з п’ятьма європейськими країнами.

«Повертаємося до відновлення пасажиропотоку, зокрема на міжнародних напрямках. Сьогодні пасажири «Укрзалізниці» можуть комфортно подорожувати до: Словаччини, куди прямують поїзди: Мукачево – Кошице, Чоп – Кошице, Чоп – Чієрна над Тисою; Угорщини та Австрії: Київ – Будапешт – Відень; Молдови: Одеса – Кишинів; Польщі: Київ – Перемишль. 10 жовтня після півторарічної перерви відправився у перший рейс швидкісний поїзд Інтерсіті+ за маршрутом Київ – Перемишль», – повідомили в «Укрзалізниці».

За даними УЗ, квитки на міжнародні рейси можна придбати у залізничних касах, а квитки до Польщі – також на офіційному сайті компанії.

Залізничники наголошують, що актуальну інформацію щодо правил в’їзду українських громадян на територію Польщі та інших країн Європи, а також громадян цих країн до України пасажири можуть дізнатися через офіційні джерела посольств цих країн в Україні, а також через сайт МЗС.