За першу добу дії нових правил до поїздів не пустили 175 пасажирів – Укрзалізниця

До поїздки залізницею станом на 09:00 22 жовтня через відсутність належних документів не допустили 175 пасажирів, повідомляє «Укрзалізниця» за підсумками першого дня дії нових карантинних правил щодо перевезень регіонами. Для врегулювання ситуацій до поїздів 25 разів викликали представників Національної поліції, додали в компанії.

В «Укрзалізниці» нагадали, що, крім квитка на поїзд та документа, що посвідчує особу, пасажири повинні мати із собою:

документ про отримання хоча б однієї дози вакцини проти COVID-19;

або документ, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації (міжнародний, внутрішній або іноземний сертифікат про вакцинацію проти COVID-19 (сертифікат про вакцинацію може бути або паперовий, або згенерований у застосунку «Дія»);

або негативний результат ПЛР-тесту чи експрес-тесту на визначення антигена коронавірусу SARS-CoV-2, який чинний 72 години (станом на час посадки у поїзд).

У разі відсутності цих документів пасажири можуть зробити експрес-тести на COVID-19 на 10 залізничних вокзалах: Київ, Львів, Харків, Одеса, Дніпро, Запоріжжя, Мукачево, Кривий Ріг, Вінниця та Полтава (станція Полтава-Київська).

У разі негативного тесту пасажири зможуть здійснити посадку до поїзда. Вартість такого тестування для осіб, які мають квиток на поїзд, – 350 гривень. Відучора, за даними УЗ, тут було зроблено більше ніж 1500 тестів, з яких 30 виявилися позитивними.

Крім того, у пунктах вакцинації, що працюють уже на 10 вокзалах, можна зробити щеплення від COVID-19 і з відповідним документом сісти у поїзд. За добу у зазначених пунктах уже вакциновано близько 700 людей, повідомили в «Укрзалізниці».

21 жовтня в Україні набрали чинності обмеження щодо пасажирських перевезень між регіонами на тлі збільшення числа нових хворих на COVID-19.