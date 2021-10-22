Кличко розповів, які обмеження будуть у Києві після запровадження «червоної зони»

Київ зараз перебуває в «помаранчевій зоні» епідемічної небезпеки через поширення COVID-19, а в разі переходу до «червоної зони» запровадять низку обмежень, повідомив мер столиці України Віталій Кличко:
- буде заборонено приймати відвідувачів у закладах харчування. Дозволятиметься за умови наявності у відвідувачів та робітників закладу негативного ПЛР-тесту (строк дії 72 години) або COVID-сертифікату
- буде припинена діяльність закладів готельної сфери. Дозволятиметься за умови наявності у клієнтів та робітників закладу негативного ПЛР-тесту (строк дії 72 години) або COVID-сертифікату
- буде заборонене відвідування родиною та сторонніми особами установ і закладів соціального захисту. Дозволятиметься за умови наявності у відвідувачів та робітників закладу негативного ПЛР-тесту (строк дії 72 години) або COVID-сертифікату
- заборонять роботу спортзалів та фітнес-центрів. Дозволятимуть за умови наявності у відвідувачів та робітників закладу негативного ПЛР-тесту (строк дії 72 години) або COVID-сертифікату. Також дозволятимуть – для відвідування спортсменами національних збірних команд України та їхніми тренерами
- заборонять проведення всіх масових заходів. Буде дозволено за умови наявності у відвідувачів та робітників закладу негативного ПЛР-тесту (строк дії 72 години) або COVID-сертифікату. Спортивні заходи будуть проводитися без глядачів.
- буде обмежений доступ відвідувачів до приміщень ЦНАПів, Управлінь праці та соціального захисту населення, Управлінь пенсійного фонду, за винятком виключних випадків. Доступ дозволятимуть за умови наявності у відвідувачів та працівників негативного ПЛР-тесту (строк дії 72 години) або COVID-сертифікату.
Громадський транспорт, за словами Кличка, продовжить роботу в звичному режимі за умови дотримання перевезення кількості пасажирів не більш, як передбачено в реєстраційних документах транспортного засобу.
Щодо закладів освіти, то, за даними міського голови:
- припиняють відвідання навчальних закладів з 23 жовтня до 8 листопада: канікули для школярів тривають з 23 до 31 жовтня. Щодо наступного тижня буде ухвалене додаткове рішення про дистанційне навчання або додаткові канікули.
- дитячі садочки продовжують свою роботу в звичному режимі за умови 100% вакцинації усього персоналу
- працюють інші навчальні заклади, всі працівники яких отримали сертифікат про повний курс вакцинації від COVID-19.
Напередодні Кличко анонсував входження Києва у «червону зону» найближчими днями.
За даними міської влади, в Києві за минулу добу виявили 1323 хворих на коронавірусну хворобу, померли 44 людини.
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