Кличко розповів, які обмеження будуть у Києві після запровадження «червоної зони»

Київ зараз перебуває в «помаранчевій зоні» епідемічної небезпеки через поширення COVID-19, а в разі переходу до «червоної зони» запровадять низку обмежень, повідомив мер столиці України Віталій Кличко:

буде заборонено приймати відвідувачів у закладах харчування. Дозволятиметься за умови наявності у відвідувачів та робітників закладу негативного ПЛР-тесту (строк дії 72 години) або COVID-сертифікату

буде припинена діяльність закладів готельної сфери. Дозволятиметься за умови наявності у клієнтів та робітників закладу негативного ПЛР-тесту (строк дії 72 години) або COVID-сертифікату

буде заборонене відвідування родиною та сторонніми особами установ і закладів соціального захисту. Дозволятиметься за умови наявності у відвідувачів та робітників закладу негативного ПЛР-тесту (строк дії 72 години) або COVID-сертифікату

заборонять роботу спортзалів та фітнес-центрів. Дозволятимуть за умови наявності у відвідувачів та робітників закладу негативного ПЛР-тесту (строк дії 72 години) або COVID-сертифікату. Також дозволятимуть – для відвідування спортсменами національних збірних команд України та їхніми тренерами

заборонять проведення всіх масових заходів. Буде дозволено за умови наявності у відвідувачів та робітників закладу негативного ПЛР-тесту (строк дії 72 години) або COVID-сертифікату. Спортивні заходи будуть проводитися без глядачів.

буде обмежений доступ відвідувачів до приміщень ЦНАПів, Управлінь праці та соціального захисту населення, Управлінь пенсійного фонду, за винятком виключних випадків. Доступ дозволятимуть за умови наявності у відвідувачів та працівників негативного ПЛР-тесту (строк дії 72 години) або COVID-сертифікату.

Громадський транспорт, за словами Кличка, продовжить роботу в звичному режимі за умови дотримання перевезення кількості пасажирів не більш, як передбачено в реєстраційних документах транспортного засобу.

Щодо закладів освіти, то, за даними міського голови:

припиняють відвідання навчальних закладів з 23 жовтня до 8 листопада: канікули для школярів тривають з 23 до 31 жовтня. Щодо наступного тижня буде ухвалене додаткове рішення про дистанційне навчання або додаткові канікули.

дитячі садочки продовжують свою роботу в звичному режимі за умови 100% вакцинації усього персоналу

працюють інші навчальні заклади, всі працівники яких отримали сертифікат про повний курс вакцинації від COVID-19.

Напередодні Кличко анонсував входження Києва у «червону зону» найближчими днями.

За даними міської влади, в Києві за минулу добу виявили 1323 хворих на коронавірусну хворобу, померли 44 людини.