COVID-19: Україна ще залишається в «зеленому» списку ЄС щодо подорожей

Україна наразі залишається в списку країн, подорожі до і з яких дозволені з країн Європейського союзу. Про це повідомив кореспондент Радіо Свобода Рікард Юзвяк.

«Цього тижня не буде змін у списку ЄС щодо третіх країн, до яких можливі безпечні подорожі з огляду на пандемію COVID-19. Це означає, що Україна наразі залишається (в «зеленому» списку – ред.). Список переглядатиметься знову наступного тижня», – повідомив журналіст у твітері.

Європейський союз поки що не ухвалював формального рішення про виключення України з переліку країн, які вважаються безпечними для в’їзду до країн блоку, через поширення COVID-19, повідомив речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко.

«Водночас МЗС України раніше вже повідомляло, що у разі зростання показників захворюваності на COVID-19 в Україні, ЄС може ухвалити рекомендацію про виключення нашої держави зі списку країн, громадяни яких можуть здійснювати несуттєві поїздки до Євросоюзу. Брюссель переглядає список країн щодватижні та коригує його в залежності від розвитку епідемічної ситуації», – написав він у фейсбуці 19 жовтня.

За словами Ніколенка, епідемічна ситуація погіршується не лише в Україні, і за останні тижні Євросоюз «вже суттєво скоротив» перелік країн із «зеленої зони», а деякі країни ЄС почали посилювати карантинні заходи для своїх громадян.

Україна цього тижня вже двічі побила рекорд за добовою смертністю та захворюваністю на COVID-19 за весь час пандемії. За добу 21 жовтня померли з цим діагнозом 614 пацієнтів, лікарі виявили майже 24 тисячі нових хворих.

Про те, що Європейський союз цього тижня, ймовірно, виключить Україну із переліку країн, які вважаються безпечними для в’їзду до країн блоку, повідомив 18 жовтня кореспондент Радіо Свобода.

Україну внесли до «зеленого списку» в середині липня. Рішення про виключення можуть ухвалити у зв’язку з погіршенням епідемічної ситуації в Україні.