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Ексдепутатка і її сестра намагалися в’їхати в Україну з підробленими COVID-сертифікатами – поліція

Підроблені документи вилучені, відкрите кримінальне провадження, триває слідство, йдеться в повідомленні

Поліція Києва повідомляє, що в аеропорту «Бориспіль» колишня народна депутатка з сестрою намагалися використати підроблені COVID-сертифікати про вакцинацію, щоб потрапити в Україну.

Підроблені документи вилучені, відкрите кримінальне провадження, триває слідство, йдеться в повідомленні.

«Вилучені документи направлені на проведення необхідних експертиз. Найближчим часом буде ухвалене рішення про оголошення підозри фігуранткам», – заявили у поліції.

Дати інциденту там не вказали, уточнивши лише, що це відбулося «днями».

Імен ексдепутатки і її сестри в поліції також не навели. За даними ЗМІ, які посилаються на джерела в правоохоронних органах, йдеться про Надію Савченко і її сестру Віру. Самі сестри Савченко ситуацію не коментували.

У МОЗ напередодні повідомили Радіо Свобода, що не мають точних даних, скільки «куплених сертифікатів» серед вакцинованих від COVID-19 в Україні.

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