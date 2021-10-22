Україна другий день поспіль б’є рекорди захворюваності і смертності від COVID-19

В Україні за минулу добу померли 614 пацієнтів зі встановленим діагнозом COVID-19, повідомляє Міністерство охорони здоров’я. Це рекордна добова смертність за весь час пандемії.

Також 20 жовтня виявили 23 785 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19, це теж новий рекорд.

Протягом доби госпіталізували 5141 людину, 8530 – одужали.

За добу провели понад 134 тисячі тестувань.

За весь час пандемії в Україні, за даними МОЗ, захворіли понад 2,7 мільйона людей, 63 003 – померли.