МОН радить перейти на «дистанційку» закладам фахової передвищої, вищої, післядипломної освіти

Міністерство освіти і науки рекомендує запровадити дистанційне навчання з 25 жовтня до 15 листопада закладам фахової передвищої, вищої, післядипломної освіти усіх форм власності і сфер управління.

Як повідомив міністр освіти і науки Сергій Шкарлет, таке рішення ухвалили через погіршення епідеміологічної ситуації з COVID-19, врахувавши консультації Міністерства охорони здоров’я України.

«Щодо навчання в школах з наступного тижня, то воно буде організовано з урахуванням епідемічної ситуації в кожному окремому регіоні. Закликаю всіх освітян, здобувачів освіти та їхніх батьків ставитися до ситуації з поширенням COVID-19 вкрай відповідально. Вакцинуватися, тобто захистити себе від високих ризиків захворювання, сьогодні може кожен», – написав Шкарлет у себе в телеграм-каналі.

За даними МОН, 87% працівників закладів загальної середньої освіти отримали принаймні одну дозу вакцини від COVID-19.

У школах України наступного тижня – канікули. У деяких регіонах шкільні канікули почалися з 18 жовтня, за рекомендацією МОЗ і МОН.