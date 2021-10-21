Бустерна доза вакцини Pfizer/BioNTech показала високу ефективність – дослідження

Дослідження показало, що бустерна доза вакцини від COVID-19, розробленої компаніями Pfizer та BioNTech, відновлює ефективність захисту від вірусу до 95,6%, в тому числі від варіанту «Дельта», повідомляє Голос Америки.

Компанії заявили, що в дослідженні, яке поки не було відрецензоване, взяли участь 10 000 людей у віці від 16 років і старші. За підсумками випробувань було встановлено, що бустерне щеплення має сприятливий профіль безпеки.

Напередодні публікації даних Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів санкціонувало бустерні дози вакцин, розроблених компаніями Moderna і Johnson & Johnson, і заявило, що американці можуть вибрати в якості бустерної не ту вакцину, якою прищеплювалися спочатку.

Раніше регулятор санкціонував бустерні щеплення вакциною Pfizer / BioNTech для людей у віці старше 65 років і представників інших груп ризику. Додаткове щеплення рекомендують робити не раніше, ніж через шість місяців після первинної вакцинації.

Як зазначає аналітик інвестиційної компанії Jefferies – Майкл Йі, результати випробувань підкріплюють аргументи про те, що бустери можуть допомогти в забезпеченні довгострокового захисту від симптоматичного перебігу хвороби.

Pfizer заявляла, що ефективність її двухкомпонентної вакцини з часом знижується: згідно з дослідженням компанії, через чотири місяці після введення другої дози захист знижується до 84 відсотків з пікового значення 96 відсотків.

Компанії заявили, що найближчим часом представлять докладні результати дослідження для рецензованої публікації в FDA, Європейське агентство з лікарських засобів та інші регулюючі органи.

Американські та європейські регулятори вже санкціонували третю дозу вакцини Pfizer-BioNTech і Moderna для пацієнтів з ослабленою імунною системою.

На початку жовтня Європейське агентство з лікарських засобів заявило, що так звані бустерні щеплення «можуть розглядатися як мінімум через шість місяців після другої дози для людей у віці 18 років і старших». Втім, чи вдаватися до бустерного щеплення, лишається на розсуд країн-членів ЄС.

Не чекаючи на рекомендацію регулятора ЄС, почали ревакцинацію третьою дозою в Ірландії, Італії, Німеччині та Франції.

Бустерні дози також отримують мешканці Великої Британії, США, Ізраїлю та деяких інших країн.

Проти кампанії ревакцинації виступає Всесвітня організація охорони здоров’я. ВООЗ наголошує, що наразі недостатньо доказів необхідності додаткових щеплень – вакцинація двома дозами вже показала свою ефективність у зниженні рівня госпіталізації та смертності від COVID-19.

У ВООЗ нагадують, що додаткові дози вакцини потрібно передати країнам, де чимало людей не отримали навіть першого щеплення, а вірус поширюється і може мутувати у небезпечніші штами.