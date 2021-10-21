Новий різновид штаму «Дельта» виявили в Росії – AY.4.2

У Росії зареєстрували випадки захворювання на COVID-19, спричинені новим різновидом штаму «Дельта» – AY.4.2. Про це повідомив керівник наукової групи розробки нових методів діагностики захворювань людини ЦНДІ епідеміології Росспоживнагляду Каміль Хафизов. Що відомо про цей різновид коронавірусу?

Від «класичного» дельта-штаму новий варіант відрізняється двома шипами, повідомляють вчені. Цей різновид назвали AY.4.2. Наразі вони намагаються визначити, чи є цей різновид небезпечнішим, аніж уже відомий штам «Дельта».

Керівник наукової групи розробки нових методів діагностики захворювань людини ЦНДІ епідеміології Росспоживнагляду Каміль Хафизов заявив, що ймовірність широкого поширення нового варіанту дельта-штаму в Росії і світі досить висока.

«Єдине, що може допомогти протистояти новому варіанту, – тільки вакцинація, особливо тих осіб, хто ще не перехворів коронавірусною інфекцією», – сказав Хафизов. Він також наголосив, що російські вакцини досить ефективні проти AY.4.2.

У Росії із середини вересня стрімко зростає кількість випадків зараження і смертей від COVID-19.

За останню добу в країні, включаючи окупований Крим, виявили понад 36 тисяч випадків зараження коронавірусною інфекцією нового типу. Це – максимум з початку пандемії.

Оновився і добовий максимум смертей – на ранок 21 жовтня за даними оперативного штабу померли тисяча тридцять шість пацієнтів з COVID-19.

Вчора президент Росії Володимир Путін оголосив неробочими дні з 30 жовтня по 7 листопада включно. Влада пішла на такі заходи, щоб перервати ланцюжки поширення коронавірусу серед населення.

Новий варіант дельта-штаму зафіксований і в Великій Британії.

Напередодні міністр охорони здоров'я Великобританії Саджид Джавід підтвердив, що на нього припадає вже майже 10% усіх випадків зараження коронавірусною інфекцією в країні.

Однак британські вчені не вважають, що йому AY.4.2 властива підвищена заразність або що він є небезпечнішим від вже класичного штаму «Дельта».

«Потенційно це трішки заразніший штам. Але його не можна порівняти з тим, як поводили себе штами альфа і дельта. Вони були на 50-60% відсотків заразнішими. Цей варіант може бути більш заразним максимум на 10%», – сказав Франсуа Балу, директор інституту генетики при Університетському коледжі Лондона.