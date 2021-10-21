Оновлення застосунку «Вдома»: в уряді пояснили, як тепер діяти невакцинованим після перетину кордону

Застосунок «Вдома», необхідний при перетині кордону невакцинованими громадяни, частково змінює своє призначення – додаток більше не відстежуватиме геолокацію, а через 72 години буде деактивований, повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров’я України.

«Українці, які повертаються з-за кордону, та іноземці, які прибувають до України, і не мають свідоцтва чи сертифікату про вакцинацію, зобов’язані показати працівнику прикордонної служби активований додаток «Вдома». Інакше – громадян України відправлятимуть на 14-денну обсервацію, а іноземцям відмовлятимуть у в’їзді на територію України», – наголошує МОЗ.

Після реєстрації у застосунку «Вдома» упродовж 72 годин має підтягнутися результат ПЛР або тесту на антиген, зроблений у верифікованих МОЗ лабораторіях України.

«Якщо будь-який із тестів покаже негативний результат, застосунок «Вдома» можна видаляти. У випадку ж позитивного результату варто діяти за розробленими рекомендаціями, тобто подзвонити своєму сімейному лікарю. Водночас, якщо особа з будь-яких причин не здала тест після перетину кордону, через 72 години додаток деактивується, а інформація автоматизовано передається до правоохоронних органів, які надалі проводитимуть вибіркову перевірку за перебуванням в місці самоізоляції», – пояснили у МОЗ.

За даними Міністерства цифрової трансформації, за минулий рік застосунком «Вдома» скористались майже мільйон людей, які поверталися з-за кордону і проходили 14 днів самоізоляції.