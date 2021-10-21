Росія оновила максимуми смертності і захворюваності на COVID-19 за весь час пандемії

У Росії за добу 20 жовтня підтвердили 1036 випадків смертей, пов’язаних із COVID-19, що є найвищим показником з початку пандемії. Попередній рекорд, 1028 померлих, був зафіксований на добу раніше, 19 жовтня.

Як повідомив оперативний штаб у Москві, кількість нових випадків COVID-19, підтверджених за останні 24 години, становить 36 339, це також рекорд за час пандемії. У цю статистику Москва включає анексований Росією Крим.

Від початку пандемії у Росії виявили понад 8 мільйонів випадків COVID-19, померли 227 389 людей. Це найвищий показник у Європі та п’ятий у світі.

Незалежні експерти вважають, що офіційна смертність в Росії через коронавірусну інфекцію занижується приблизно втричі.