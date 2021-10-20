У Росії оголосили тиждень вихідних через пандемію

Президент Росії Володимир Путін оголосив неробочими в країні дні з 30 жовтня по 7 листопада включно. Про це його попросив російський уряд. Причиною стала четверта хвиля пандемії коронавірусної інфекції.

Дні з 4 по 7 листопада, згідно з календарем, вже були вихідними. Фактично до них додалися три неробочих дні. Перерва, за словами влади Росії, має перервати ланцюжок поширення коронавірусу серед населення.

Регіони можуть збільшити термін режиму неробочих днів, почавши його раніше чи продовживши настільки, на скільки вважатимуть за потрібне. Раніше уряд Росії пропонував дозволити регіонам запровадити додатковий неробочий тиждень з 23 жовтня.

У Росії за добу 19 жовтня підтвердили 1028 випадків смертей, пов’язаних із COVID-19, що є найвищим показником з початку пандемії. Попередній рекорд, 1015 померлих, був зафіксований на добу раніше, 18 жовтня.

Як повідомив оперативний штаб у Москві, кількість нових випадків COVID-19, підтверджених за останні 24 години, становить 33 073. У цю статистику Москва включає анексований Росією Крим.

Від початку пандемії у Росії виявили понад 8 мільйонів випадків COVID-19, померли 226 353 людини. Це найвищий показник у Європі та п’ятий у світі.