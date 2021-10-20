У Росії зафіксований новий рекорд смертності від COVID-19 – за добу померли 1028 хворих

У Росії за добу 19 жовтня підтвердили 1028 випадків смертей, пов’язаних із COVID-19, що є найвищим показником з початку пандемії. Попередній рекорд, 1015 померлих, був зафіксований на добу раніше, 18 жовтня.

Як повідомив оперативний штаб у Москві, кількість нових випадків COVID-19, підтверджених за останні 24 години, становить 33 073. У цю статистику Москва включає анексований Росією Крим.

Від початку пандемії у Росії виявили понад 8 мільйонів випадків COVID-19, померли 226 353 людини. Це найвищий показник у Європі та п’ятий у світі.

Незалежні експерти вважають, що офіційна смертність в Росії через коронавірусну інфекцію занижується приблизно втричі.