Пекін пропонує бустерну вакцинацію від COVID-19 під час підготовки до Олімпіади

Влада столиці Китаю Пекіна, який у лютому 2022 року готується прийняти зимову Олімпіаду, пропонує жителям бустерну вакцинацію від коронавірусної інфекції COVID-19.

Додаткові вакцини будуть запропоновані жителям Пекіна віком від 18 років, які були повністю вакциновані щонайменше півроку тому, повідомляє 20 жовтня державне видання Beijing News.

Пекін має намір прийняти Олімпійські ігри з дотриманням суворих правил, які дозволять тільки китайським глядачам дивитися події безпосередньо на спортивних аренах, а від спортсменів вимагатиме вакцинації або проходження 21-денного карантину після прибуття до Китаю.

Організатори іншої міжнародної спортивної події, тенісного турніру Australian Open, вимагатимуть від усіх гравців повної вакцинації. Міністр імміграції Австралії Алекс Хоук заявив 20 жовтня, що іноземним гравцям потрібно буде зробити два щеплення.

Чинний чемпіон відкритого чемпіонату Австралії серб Новак Джокович наразі відмовився розкривати свій вакцинальний статус і сказав, що не впевнений, чи захищатиме свій титул у січні 2022 року. Двоє інших фаворитів, чемпіон відкритого чемпіонату США росіянин Даніїл Медведєв та Олександр Звєрєв, який представляє Німеччину, висловили скептицизм щодо вакцинації, їхній статус вакцинації також невідомий.