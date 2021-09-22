На півночі Китаю фахівці досліджують ймовірний новий спалах коронавірусу

Влада Китаю відправила у столицю північної провінції Харбін представників охорони здоров’я, щоб ознайомитися з ситуацією щодо ймовірного спалаху коронавірусу.

22 вересня у місті з населенням у 9,5 мільйона людей заявили про три випадки зараження, через день після виявлення першого випадку COVID-19 у місті.

Після виявлення першого випадку влада почала масове тестування і закрила школи. У місті також закрили зали для гри в маджонг, кінотеатри і тренажерні зали.

Міська влада заявляє, що жителі міста повинні мати негативний тест для виїзду за межі Харбіна, і то тільки для важливих поїздок. В іншому випадку, людям кажуть залишатися вдома.

Китай утримує вірус від широкого поширення в межах своїх кордонів за допомогою суворої стратегії, заснованої на обмеженнях і масовому тестуванні.