Максимум хворих у Криму. Чи буде примусова вакцинація?

Правозахисники переконують: ці цифри істотно занижені, тому що немає статистики інфікованих серед російських військових і спецслужбовців. «Кримінформ» повідомляє: від 25 жовтня в окупованому Росією українському Криму хочуть запровадити систему QR-кодів для відвідувачів громадських місць – ресторанів, спортзалів і кінотеатрів. За інформацією російського «Інтерфаксу – на півострові готують нові антиковідні обмежувальні заходи для туристів. Адже Путін підписав указ про тиждень вихідних у листопаді в Росії, і росіяни почали масово скуповувати квитки до Криму. Отже, як півострів накрила нова хвиля коронавірусу – дивіться.

