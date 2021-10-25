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Максимум хворих у Криму. Чи буде примусова вакцинація?

Максимум хворих у Криму. Чи буде примусова вакцинація?
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Максимум хворих у Криму. Чи буде примусова вакцинація?

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Таких темпів захворювання, як нині, на окупованому Росією українському півострові не було за весь час пандемії. 22 жовтня зафіксували нову рекордну кількість – 630 інфікованих. Щодобовий приріст хворих – не менше за 20 відсотків. І це дані підконтрольної Кремлю влади Криму.

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Правозахисники переконують: ці цифри істотно занижені, тому що немає статистики інфікованих серед російських військових і спецслужбовців. «Кримінформ» повідомляє: від 25 жовтня в окупованому Росією українському Криму хочуть запровадити систему QR-кодів для відвідувачів громадських місць – ресторанів, спортзалів і кінотеатрів. За інформацією російського «Інтерфаксу – на півострові готують нові антиковідні обмежувальні заходи для туристів. Адже Путін підписав указ про тиждень вихідних у листопаді в Росії, і росіяни почали масово скуповувати квитки до Криму. Отже, як півострів накрила нова хвиля коронавірусу – дивіться.

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