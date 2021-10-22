МОЗ повідомляє про черговий рекорд вакцинації від COVID-19

Міністерство охорони здоров’я України повідомляє, що зростання темпів вакцинації залишається рекордним – за добу 20 жовтня дозу препарату від коронавірусної інфекції нового типу отримали 269 666 людей.

Одну дозу минулої доби отримали 184 107, повністю імунізовані – 85 569 людей.

Усього в Україні завершили вакцинацію 6 829 174 людини, Україна має за цим показником одне з останніх місць у Європі поруч із Вірменією (у відсотках від числа дорослого населення).

У МОЗ наголошують, що 95% госпіталізованих із COVID-19 минулого тижня становили невакциновані.

Щеплення в Україні проводять чотирма вакцинами: Comirnaty від Pfizer-BioNTech, Moderna, CoronaVac від Sinovac Biotech і AstraZeneca (Covishield, SKBio). Всі вони передбачають введення двох доз препарату.