У Чернівецькій області з 24 жовтня посилюють карантинні обмеження – ОДА

На Буковині від завтра посилюють карантинні обмеження, повідомляє пресслужба Чернівецької Облдержадміністрації з посиланням на рішення обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

«Комісія ТЕБ та НС пропонує дозволити відвідування закладів громадського харчування, спортивних, культурних, розважальних та інших установи лише за наявності сертифіката про вакцинацію, або документу, що свідчить про одужання від COVID-19. Підходить також ПЛР-тест чи експрес-тест, який чинний 72 години», – йдеться у повідомленні.

Такі обмеження стосуються й громадського транспорту, нерегулярних та регулярних перевезень в області.

«Крім осіб, які мають один із перелічених вище документів, відвідувати установи спортивного профілю можуть лише спортсмени національних збірних команд України та їхні тренери за умови дотримання санітарних норм. Заборонено проведення культурних масових заходів, крім роботи автоконцертів, автокінотеатрів тощо. Не можна перебувати у громадських місцях без засобів захисту», – додали в ОДА.

Дотримання відповідних рекомендацій, що наберуть чинності 24 жовтня, перевірятимуть спеціальні групи.

Чернівецька область нині є у «помаранчевій» зоні епідемічної небезпеки щодо поширення COVID-19. Всього на Буковині з початку пандемії зафіксували 101 629 випадків захворювання (576 – за минулу добу), померли – 2 310 людей (за минулу добу – 14).