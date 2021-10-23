Пік пандемії COVID-19 в Україні та рекорд вакцинації: що відбувається

В Україні стрімко зростає кількість хворих на коронавірус і померлих від хвороби, повідомляє МОЗ. Через це, а також через карантинні обмеження для невакцинованих добова кількість щеплень 22 жовтня в Україні сягнула 289 тисяч. Однак в РНБО закликають підняти цей рівень до 400 тисяч, щоб зменшити смертність і уникнути колапсу медицини.

Щеплення проводять навіть у поштових відділеннях та на вокзалах, а окремі українські курортні містечка, де вакцинованих понад 78%, не мають ні смертельних випадків, ні тяжких хворих.

Україна нарощує кількість щеплень від коронавірусу: за добу 22 жовтня вакцину отримали 289 тисяч 468 українців, тобто найбільша кількість за час пандемії. Таким чином українські центри та бригади масової вакцинації побили власний рекорд, встановлений 21 жовтня – 270 тисяч щеплень.

Втім, швидкість вакцинації зростає на тлі піку захворюваності та смертності: за минулу добу виявили 23 тисячі 229 нових хворих на коронавірус, а 483 пацієнти з цим діагнозом померли, повідомляє МОЗ.

І одночасно посилюються «ковідні» обмеження для невакцинованих, які запроваджує уряд:

Без сертифікату вакцинації або негативного тесту на коронавірус – пасажирів не пускають до потягів та іншого міжрегіонального транспорту.

Вакцинованими мають бути представники певних професій (освітяни, посадовці органів центральної виконавчої влади) – за умови, що вони працюють не дистанційно. Перелік фахівців, які мають вакцинуватися, розширять, додавши туди, зокрема, працівників держпідприємств та об'єктів критичної інфраструктури, анонсував міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко.

«Ми будемо розширяти цей перелік. І вже зараз запустили зміни, які говорять про те, що до переліку обов’язкових вносяться професії працівників державних установ, організацій, підприємств критично важливих сфер для економіки нашої країни, а також соціальні працівники і поштарі», – зауважив Ляшко в інтерв'ю Радіо Свобода.

На дистанційне навчання відправили переважну більшість українських шкіл та вищих навчальних закладів: винятки роблять там, де вакцинований майже весь персонал шкіл. Втім, зараз в частині українських шкіл тривають канікули, подовжені через пік пандемії, повідомляє Міносвіти. РНБО рекомендує канікули для всіх, окрім молодших класів.

Відвідувачі ресторанів, готелів, непродовольчих ринків, закладів культури, спорту та ще низки об'єктів сфери послуг повинні мати тест або документ про вакцинацію, так само, як і їхній персонал, або ж закритися на карантин. Ця вимога стосується регіонів, де оголосили найвищий, «червоний» рівень епіднебезпеки.

Ідеться про такі області:

Запорізька,

Донецька,

Одеська,

Дніпропетровська,

Херсонська,

Миколаївська (з 26 жовтня),

Рівненська( з 26 жовтня),

Сумська.

У «помаранчевій» зоні епідемічної небезпеки, в якій діють дещо менші обмеження, перебувають такі міста і області:

Київ,

Волинь,

Житомирщина,

Івано-Франківщина,

Луганщина (підконтрольна уряду частина),

Львівщина,

Тернопільщина,

Харківщина,

Хмельниччина,

Черкащина,

Чернігівщина,

Чернівецька область.

В решті регіонів поки що залишається «жовтий» рівень епідемічної загрози. Це, зокрема:

Вінниччина,

Закарпаття,

Київщина,

Кіровоградщина,

Полтавщина.

Проте у МОЗ наголошують, що цей розподіл не остаточний, і він змінюватиметься найближчими днями, залежно від поширення хвороби, заповнення ліжок у «ковідних» лікарнях та залежно від темпу вакцинації.

Як вакцинується Україна: столиця-лідер, черги в лікарнях, щеплення на вокзалах

Київ балансує на межі «помаранчевої» та «червоної» зон, визнають посадовці КМДА та особисто мер Віталій Кличко. Вони закликають киян вакцинуватися, щоб зменшити захворюваність смертність та тиск на медичну систему.

Наразі Київ має один із найбільших в Україні відсоток вакцинованих жителів – близько 35% киян щепилися від коронавірусу принаймні однією дозою.

Радіо Свобода вже наводило оцінки експертів про те, що Київ та ще деякі регіони втратили лідерство за відсотком хворих саме завдяки вищим темпам вакцинації. Ще один приклад – маленьке курортне місто Моршин на Львівщині, де вакцинувалися близько 80% людей, і там кілька місяців не було жодного хворого на COVID-19, а нині трапляються лише поодинокі випадки з легким перебігом хвороби.

Пік пандемії та посилення карантинних обмежень для невакцинованих не лише збільшили кількість щеплень на добу, а й спричинили черги у центрах масової вакцинації українських міст. Відповідні повідомлення надходять з Києва, Харкова, Дніпра, Одеси, Запоріжжя, Львова та менших населених пунктів. Деякі охочі вакцинуватися не витримують тривалих черг і йдуть додому – в надії отримати щеплення наступного дня.

Додатковим чинником стала зміна правил проїзду на залізниці.

Провідники вимагають тести, довідки про щеплення або «ковід»-сертифікати під час посадки пасажирів. Паралельно «Укрзалізниця» пропонує всім охочим безкоштовну вакцинацію на основних вокзалах країни: її виконують спеціальні мобільні бригади.

Отримавши принаймні одну дозу та довідку про це, пасажир може сідати на потяг.

Вакцинують українців на вокзалах:

Києва,

Львова,

Харкова,

Одеси,

Дніпра,

Ніжина,

Коростеня,

Рівного,

Хмельницького,

Ужгорода,

Івано-Франківська,

Маріуполя,

Полтави.

За 22 жовтня тут вакцинували понад дві тисячі осіб. Альтернативна опція – експрес-тестування пасажирів доступне на цих та деяких інших вокзалах. За добу пасажири здали три тисячі тестів на коронавірус, з яких 75 виявилися позитивними.

МОЗ і РНБО бачать порятунок у масовій вакцинації

Провідні дослідні центри розвинених держав, уряди країн Заходу та низка українських науковців говорять про те, що вакцинація в рази зменшує ризик заразитися на коронавірус та отримати важкий перебіг хвороби в разі зараження, а ймовірність смерті від хвороби знижує в десятки разів.

Цю думку наводить, зокрема, викладач Українського католицького університету, експерт з реформи охорони здоров'я та колишній радник керівника МОЗ Олександр Ябчанка.

Вакцинований має в рази менше шансів захворіти і в десятки разів меншу ймовірність померти від інфекції

«Є доведена залежність між вакцинацією та імовірністю захворіти на коронавірусну інфекцію і померти від коронавірусу. Людина має в рази менше шансів захворіти і в десятки разів меншу ймовірність, що вона помре від інфекції, – експерт посилається на випробування вакцин та статистику західних наукових центрів. – Тож ця статистика красномовно свідчить: вакцинуйся, якщо хочеш зменшити ризик захворіти (отримати важкий перебіг хвороби), вакцинуйся, якщо хочеш вижити», – наголосив Олександр Ябчанка в коментарі Радіо Свобода.

Схожі аргументи наводить і міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко в інтерв'ю Радіо Свобода.

«Сьогодні обмежень доступу до вакцини не існує. У нас в країні – понад 10 мільйонів доз. Вакцинуватися набагато простіше, ніж перенести хворобу. Вакциновані не потрапляють до реанімації. Сьогодні можете зайти у будь-яку лікарню – вам скаже будь-який медичний працівник, реально в реанімаціях і в «ковідних» госпіталях понад 97% – невакциновані люди, у реанімаціях – всі невакциновані», – зауважив Ляшко.

Він наголошує, що найчастіше важкий перебіг хвороби мають літні люди, тому їх треба вакцинувати передовсім.

80% летальних випадків – серед людей 60+

«Ми бачимо, що 80% летальних випадків – серед людей 60+. Тому це для нас пріоритетна група. І ми направляємо всі зусилля, щоб вакцинувати саме людей похилого віку, 60+, але при цьому вакцинуємо усіх – від 18 до 60. Для 60+ ми навіть зараз відкрили і пункти щеплення в кабінетах «Укрпошти», люди пенсійного віку найчастіше відвідують ці установи, для того, щоб наблизити послугу», – пояснює очільник МОЗ.

Раніше головний санітарний лікар України Ігор Кузін припускав, що пік нинішньої хвилі пандемії відбудеться в кінці жовтня або в листопаді.

То яким має бути темп вакцинації для того, щоб мінімізувати смертність і кількість тяжких випадків хвороби?

Відповідні розрахунки РНБО наводить секретар цього органу Олексій Данілов. Він попередив, що під час піку пандемії в Україні хвороба, ймовірно, забиратиме понад тисячу життів щодоби. В переважній більшості помирають від коронавірусу люди, які не пройшли вакцинацію. Тож секретар РНБО закликає вийти на 350-400 тисяч вакцинованих за добу, інакше «у нас будуть дуже-дуже складні часи».

Український уряд запустив портал, який має основну інформацію про вакцинацію від COVID-19, та основні пункти вакцинації у містах і містечках України.

Окрім того, там зібрані основні фейки, які поширюються щодо вакцин, та спростування кожного з них.

Радіо Свобода також попросило проаналізувати фейки і відповісти на найпоширеніші запитання про вакцини профільних лікарів і дослідників.

Один з них, імунолог Борис Донськой наголошує, що вакцинація «знижує шанси на серйозний перебіг і смерть у сотні разів». Але, додає він, в Україні «з’явилася мода на підробні «ковід»-сертифікати», відтак в українські лікарні час від часу потрапляють хворі з важким перебігом та з підробним підтвердженням вакцинації. І вони також впливають на загальну статистику та дають привід говорити, що «вакциновані теж помирають», додає Донськой. Втім, зауважує імунолог, особливості перебігу хвороби у вакцинованого і в невакцинованого пацієнтів помітно відрізняються. Борис Донськой уточнює, що серед всіх його пацієнтів, які були вакциновані, жоден не потребував госпіталізації: всі лікувалися і одужали вдома.

Тим часом колишню народну депутатку Надію Савченко затримали в аеропорту з підробним «ковід»-сертифікатом.

Нещодавно Радіо Свобода провело розслідування і виявило мережу та схему виготовлення фейкових «ковід»-сертифікатів на замовлення тих, хто не хоче вакцинуватися.

В Україні за минулу добу померли 483 пацієнти зі встановленим діагнозом COVID-19, повідомляє Міністерство охорони здоров’я.

Також 22 жовтня виявили 23 229 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19, зокрема, захворіли 1777 дітей і 438 медпрацівників.

Протягом доби госпіталізували 5362 людини, 8330 – одужали.

За добу провели понад 137 тисяч тестувань.