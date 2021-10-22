У РНБО вважають, що школи, за винятком молодших класів, треба відправити «на канікулии»

Міністерство освіти і науки скасувало очні заняття у більшості вищих начальних закладів на звернення Ради національної безпеки й оборони, повідомив секретар органу Олексій Данілов на брифінгу 22 жовтня.

Про це він сказав, коментуючи ситуацію з поширенням коронавірусної хвороби COVID-19. На думку Данілова, аналогічне рішення має бути ухвалене і щодо шкіл. Секретар РНБО не уточнив, чи йдеться про дистанційне навчання, чи про зупинку навчання взагалі.

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«Ми зверталися до Міністерства освіти, апарат РНБО – там прийняте рішення, щоб, починаючи з понеділка, більшість вищих навчальних закладів пішла на відпочинок, на канікули. Ми вважаємо, що так само з понеділка всі школи України мають бути відправлені на канікули, можливо, за винятком дітей, які навчаються з першого по четвертий клас. Це рішення буде ухвалювати, відповідно, Кабінет міністрів, відповідні органи», – зазначив секретар Ради нацбезпеки.

Він закликав українців дотримуватися карантинних обмежень, зокрема, маскового режиму. За словами Данілова, міністру охорони здоров’я Віктору Ляшку доручили «забезпечити виконання програми з вакцинації», ухваленої раніше.

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«Якщо не вакцинуватимемо 350-400 тисяч людей щодоби вакцинувати, будуть дуже складні часи. Я нікого не хочу лякати, ще раз наголошу – це наше спільне завдання», – додав він.

Міністерство освіти і науки 22 жовтня рекомендувало запровадити дистанційне навчання з 25 жовтня до 15 листопада закладам фахової передвищої, вищої, післядипломної освіти усіх форм власності і сфер управління.

У школах України наступного тижня – канікули. У деяких регіонах шкільні канікули почалися з 18 жовтня, за рекомендацією МОЗ і МОН.