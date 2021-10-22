Київський крематорій заперечив заяву Радуцького про двогодинні черги

У Київському крематорії заперечили заяву голови комітету з питань здоров’я нації Михайла Радуцького про збільшення черг на кремацію.

«Озвучена заява голови комітету з питань здоров’я нації Михайла Радуцького не відповідає дійсності», – повідомили в Адміністрації Ритуальної служби спеціалізованого комунального підприємства «Київський крематорій» виконавчого органу Київради (КМДА) у відповідь на запит Радіо Свобода.

Там також навели дані щодо кількості кремованих померлих від COVID-19.

За даними підприємства, за весь 2020 рік було кремовано 1470 померлих від COVID-19, за період з 1 січня по 20 жовтня 2021 року – 3144, за період з 1 по 20 жовтня 2021 року – 335 людей.

20 жовтня, виступаючи на засіданні Верховної Ради, голова комітету з питань здоров’я нації Михайло Радуцький заявив, що «черга до Київського крематорію з катафалків сьогодні становить майже дві години». Він сказав про це у контексті необхідності вакцинувати людей, зокрема народних депутатів, від COVID-19 через спалах захворювання і значне число тих, хто захворів, і померлих.